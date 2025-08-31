Eğil İlçesinde Devriye Minibüs Kazası: İki Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında iki sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Meryem Ege ve Gülşen Ayğün'ün cenazeleri Adıyaman'da defnedildi.

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde, devrilen tur minibüsünde hayatını kaybeden sağlık çalışanları, memleketleri Adıyaman'da toprağa verildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Gülşen Ayğün ile psikolog Meryem Ege'nin de aralarında olduğu sağlık görevlileri, dün gezi için Diyarbakır'ın Eğil ilçesine gitti. Sağlık çalışanlarını taşıyan minibüs sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu direğe çarparak devrildi. Kazada, minibüsteki Meryem Ege ile Gülşen Ayğün hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.

Meryem Ege ile Gülşen Ayğün'ün cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Adıyaman'a getirildi. Ayğün'ün cenazesi, öğlende Şambayat beldesinde, Ege'nin cenazesi ise Kahta ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

