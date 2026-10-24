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Düzce'de Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulunda eşli eğitimler sürüyor

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Düzce'de Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulunda eşli eğitimler sürüyor
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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulunda anne ve baba adaylarına yönelik eşli eğitimler sürüyor. Eğitimlerle çiftlerin gebelik ve doğum sürecine birlikte hazırlanması, baba adaylarının da sürece aktif katılımının teşvik edilmesi hedefleniyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulunda, anne ve baba adaylarına yönelik eşli eğitimler devam ediyor. Eğitimlerle çiftlerin gebelik ve doğum sürecine birlikte hazırlanması hedefleniyor.

Sağlık Müdürlüğü, anne adaylarının sağlıklı bir gebelik geçirmesi ve doğum sürecine bilinçli şekilde hazırlanması amacıyla yürüttüğü eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulunda düzenlenen eşli eğitim programlarıyla, anne adaylarının yanı sıra baba adaylarının da gebelik ve doğum sürecine aktif katılımı teşvik ediliyor. Eğitimlerde, çiftlerin doğum öncesi süreçte birlikte hareket etmeleri, anne adaylarının kendilerini daha güvende hissetmeleri ve babaların bu önemli dönemde eşlerine destek olmaları amaçlanıyor.

Yetkililer, sağlıklı gebelik ve güvenli doğum sürecinde anne adaylarının yalnız bırakılmadığını, baba adaylarının da sürecin önemli bir parçası haline getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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