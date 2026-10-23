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Düzce'de 'Mahallemde Hareket Var' etkinliğiyle Gölyaka'da fiziksel aktivite yapıldı

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Düzce'de 'Mahallemde Hareket Var' etkinliğiyle Gölyaka'da fiziksel aktivite yapıldı
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Düzce İl Sağlık Müdürlüğünün yürüttüğü 'Mahallemde Hareket Var' etkinliği kapsamında Gölyaka'da vatandaşlara fiziksel aktivite etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklerle düzenli aktivitenin önemine dikkat çekilip sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedeflendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Mahallemde Hareket Var" etkinliği kapsamında, Gölyaka ilçe merkezi ve mahallelerinde vatandaşlara yönelik fiziksel aktivite etkinlikleri düzenlendi.

Sağlık Müdürlüğü, toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve vatandaşları hareketli yaşama teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gölyaka İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından "Mahallemde Hareket Var" etkinliği çerçevesinde ilçe merkezi ve mahallelerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda fiziksel aktivite etkinlikleri gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliklerle vatandaşların günlük yaşamlarında daha fazla hareket etmelerinin teşvik edilmesi, düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedeflendi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, toplumun farklı kesimlerinde fiziksel aktivite konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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