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Düzce'de Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde psikolojik dayanıklılık eğitimi verildi

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Düzce'de Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde psikolojik dayanıklılık eğitimi verildi
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Düzce'de Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında 'Psikolojik Dayanıklılık' konulu eğitim düzenlendi. Psikolog Serhat Erdoğan'ın verdiği eğitimde stres ve zorluklarla başa çıkmada psikolojik dayanıklılığın önemine dikkat çekildi.

DÜZCE (İHA) – Dünya Ruh Sağlığı Günü etkinlikleri kapsamında Düzce'de "Psikolojik Dayanıklılık" konulu eğitim düzenlendi. Psikolog Serhat Erdoğan tarafından verilen eğitimde, psikolojik dayanıklılığın önemi ele alındı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde, Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Psikolog Serhat Erdoğan tarafından "Psikolojik Dayanıklılık" konulu eğitim verildi. Eğitimde psikolojik dayanıklılık kavramı ele alınırken, bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları stres, zorluk ve olumsuz durumlarla başa çıkabilmelerinde psikolojik dayanıklılığın taşıdığı öneme dikkat çekildi. Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle ruh sağlığı konusunda farkındalığın artırılması ve psikolojik iyi oluşun önemine dikkat çekilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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