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Düzce'de anne adaylarına normal doğum ve anne sütünün önemi anlatıldı

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Düzce'de anne adaylarına normal doğum ve anne sütünün önemi anlatıldı
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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Normal Doğum Haftası ve Emzirme Haftası kapsamında Gebe Okulu'nda anne adaylarına bilgilendirme programı düzenledi. Programda gebelik süreci, normal doğum ve anne sütünün önemi anlatıldı; farkındalığın artırılması amaçlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Normal Doğum Haftası ve Emzirme Haftası kapsamında düzenlenen programda, anne adaylarına normal doğumun ve anne sütünün önemi anlatıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Normal Doğum Haftası ve Emzirme Haftası dolayısıyla anne adaylarına yönelik farkındalık programı düzenledi. Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, gebelik süreci, normal doğum ve emzirme konularında bilgilendirme yapıldı. Program kapsamında anne adaylarıyla bir araya gelen sağlık ekipleri, doğum süreci ve doğum sonrasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi. Normal doğumun önemi ve anne sütünün bebek sağlığı açısından taşıdığı değer üzerinde duruldu.

Anne adaylarının gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlere daha bilinçli hazırlanmalarını amaçlayan etkinlikle, normal doğum ve emzirme konusunda farkındalığın artırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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