Dr. Öğr. Üyesi Banu Süzen uyardı: "Tam tahıllı undan üretilen ekmeği tüketin"

NEVŞEHİR - Türkiye'nin ilk Gastronomi Lisesi'nde, öğrencilere ekmeğin tarihi ve kaliteli ekmek yapımı anlatıldı.

Ürgüp Kapadokya Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kapadokya Üniversitesi iş birliği ile öğrencilere ekmeğin tarihçesi anlatılırken, kaliteli ekmek yapımı da uygulamalı olarak gösterildi.

Düzenlenen panele Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Kapadokya Üniversitesi akademisyenleri, Kapadokya Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kapadokya Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Ürgüp Kapadokya Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen panelde konuşan Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Banu Süzen "Ekmek tarih boyunca arkeolojik kalıntılarda, antik kitabelerde ve hikayelerde yerini almış bir besindir. Biz ekmeğe birçok şeyi atfediyoruz. Destanlarda sıklıkla yemekler tasvir edilir. Bu tasvirlerde özellikle av eti ve yanında ekmeğin tüketildiğini tasvir eder. Özellikle Evliya Çelebinin seyahatnamesinde 46 çeşit ekmeğin bu topraklarda yapıldığına dair bilgiler var ve ekmeklerin tariflerine de ulaşılabiliyor" dedi.

Ekmeğin toplumumuzun ve kültürümüzün en önemli parçası olduğunu söyleyen Süzen "Biz ekmeği kutsal sayarız. Burada ekmek nasıl üretiliyor, ekmek nasıl yapılıyor, iyi bir ekmek nasıl olmalı ve iyi bir ekmek nasıl pişirilir, ayrıca ekip halinde nasıl çalışılır bunu öğretiyoruz. İyi bir ekmek, iyi bir ekmeklik unla olacaktır. Bunun içinde iyi bir yoğurma, iyi bir mayalanma, iyi bir pişirme süreci gerekiyor. Kullandığımız malzemelerin kaliteli olması gerekiyor. Pişirilen ekmeğin de sağlıklı olması gerekiyor. Biz diyetisyenler rafine edilmiş beyaz undan değil de tam tahıllı undan yapılmış ekmeğin daha sağlıklı olduğunu düşündüğümüz için onu tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ürgüp Kapadokya Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kapadokya Üniversitesi öğrencileri daha sonra usta şefler nezaretinde hamur yoğurarak ekmek yaptı.