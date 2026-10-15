Dr. Ertural, sonbaharda çocuklarda artan hastalıklarda ateş uyarısı yaptı

Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Ufuk Ertural, sonbaharda çocuklar arasında artış gösteren hastalıklarla ilgili bilgi verdi.

Mevsime bağlı gelişen hava değişimi, çocukların sağlığını farklı şekillerde etkileyerek hastalığa neden olabiliyor. Özellikle sonbahar, sıcak-soğuk dengesi açısından bir geçiş mevsimi olduğundan solunum yolu hastalıklarının yayılmasını kolaylaştırıyor. Sıcaklık ve nem değişimi nedeniyle okul çağı çocuklarının virüsleri taşıması mevsimsel hastalıkların artmasına zemin hazırlıyor. Ateş ise hastalığın sinyalini önceden vererek gerekli tedbirlerin alınmasına imkan sağlıyor. Ebeveynlerin tıbbi yardımın ne zaman alınması gerektiği konusunda belirtileri iyi okuması hayati önem taşıyor. Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Ufuk Ertural, sonbaharda çocuklar arasında artış gösteren hastalıklarla ilgili bilgi verdi.

Çocuklar daha çok etkileniyor

Bağışıklık sistemi gelişme aşamasında olan çocuklar; okullarda, kreşlerde ve oyun alanlarında sık sık diğer çocuklarla yakın temas halinde oldukları için enfeksiyonlardan etkilenmesi yetişkinlere göre daha yüksek düzeydedir. Mevsimsel olarak ortaya çıkan virüslere sık maruz kalmak çocuklar açısından normaldir. Ancak yaygın hastalıkların farkında olmak, çocuklardaki belirtileri anlamak ve ne zaman tıbbi yardım alınması gerektiğini bilmek anne ve babaların sorumluluğundadır.

Kronik sorunu varsa dikkat edilmeli

Okulların açılması, kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artması ve havaların soğumasıyla çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları, mide enfeksiyonları, boğaz enfeksiyonları çok sık görülür. Bazı enfeksiyon kaynaklı hastalıklar hafif belirtilerle geçer ve destekleyici bakımla kolay bir şekilde atlatılabilir. Ancak bebekler, kronik sorunları olanlar ile kalıcı semptomları olan çocuklar hastanede gözlem altında tutulmalıdır.

Ateş bağışıklık sisteminin yanıtıdır

Ebeveynler, çocuklarında ateş belirtisini görmeden harekete geçmez. Ateş bir hastalık değildir, bağışıklık sisteminin enfeksiyona verdiği bir yanıttır. Ateş, çocuklarda sık görülen bir semptomdur ve birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Ancak unutulmamalıdır ki küçük çocuklarda düşmeyen ateş tehlikeli bir durumun başlangıcı olabilir. Çocuklarda ateşin sık görülen nedenleri ise Viral solunum yolu enfeksiyonları, grip ve benzerleri, mide enfeksiyonları ve diğer bakteriyel veya viral enfeksiyonlardır.

Soğuk algınlığı (nezle) ve viral solunum yolu enfeksiyonları

Solunum yolu enfeksiyonları, çocukluk çağında en sık görülen enfeksiyonlar arasındadır. Virüslerin neden olduğu bu sorun solunum yolundan dışarı atılan damlacıklar, kirlenmiş yüzeyler ve yakın temas yoluyla yayılır. Dinlenme, bol sıvı tüketimi ve destekleyici bakımla hastalık ilerlemeden atlatılır. En belirgin belirtileri ise, burun akması, hapşırma, öksürük, hafif ateş ve yorgunluk, boğaz ağrısı ve iştahta azalmadır. Anne ve babaların, hastalık belirtilerini net bir şekilde tarif edemeyecek küçük çocukları yakından takip etmesi gerekir.

Grip ve grip benzeri hastalıklar

Grip, grip virüslerinin neden olduğu bir solunum yolu enfeksiyonları özellikle küçük çocuklarda veya altta yatan sağlık sorunları olanlarda, komplikasyon riski yüksektir. Mevcut durum ağırlaşabilir ya da beklenmeyen başka sorunlar ortaya çıkabilir. Genellikle ateş, titreme ve kas ağrıları, öksürük, boğaz ağrısı, bitkinlik ve iştah azalması belirtileri ortaya çıkmaktadır. Aşılama, komplikasyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Mide enfeksiyonları ve gastroenterit

Mevsimsel değişiklikler mide enfeksiyonlarının da artmasına neden olmaktadır. Gastroenterit nedeniyle çocuklarda kusma, ishal, mide ağrısı, iştah azalması ve en önemlisi ateş görülebilmektedir. Çocuklarda kusma ve ishalin en büyük endişe kaynağı dehidratasyon yani vücudun aşırı miktardaki sıvı kaybıdır. Dehitrasyon söz konusu olduğunda acil tıbbi yardım alınması kaçınılmazdır.

Doktora ne zaman gidilmeli?

Gün boyunca düşen veya çıkan ateş varsa, çocuk her zamankinden daha az hareketliyse, çocuk sıvı almayı reddediyorsa, nefes almada güçlük varsa, son aşamada ise düşmeyen yüksek ateş söz konusu ise zaman kaybetmeden doktora gidilmelidir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı