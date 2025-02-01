Doç. Dr. Yüksel Kankaya: Meme ameliyatından sonraki 3 gün hasta için zorlu

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Yüksel Kankaya, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Programda meme ameliyatlarıyla ilgili merak edilen sorulara yanıt veren Dr. Kankaya, meme büyütme ameliyatları hakkında önemli bilgiler paylaştı.

"MEME AMELİYATINDAN SONRAKİ İLK 3 GÜN HASTA İÇİN ZORLU OLABİLİR"

Dr. Kankaya, meme büyütme ameliyatının memeye zarar veren bir işlem olmadığını vurgulayarak, "Meme ameliyatından sonra ilk 3 gün hasta için biraz zorlu olabilir. Bu süreçte hastalarımıza dinlenmelerini ve doktor tavsiyelerine uymalarını öneriyoruz. Ancak bu süre zorlukların kalıcı olmadığını bilmeleri önemli," dedi.

"MEME SİLİKONLARI KANSERE KARŞI KORUMAZ"

Meme silikonlarının kanserle ilişkisine de değinen Dr. Kankaya, bu konuda yaygın olan yanılgılara açıklık getirdi: "Meme silikonu kanserden korumaz fakat olabilecek herhangi bir durumu erken fark etmemizi sağlar. Meme silikonları kansere sebep olmaz. Bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar, silikon protezlerin kanser riskini artırmadığını ortaya koymuştur."

Dr. Kankaya, meme estetiği yaptırmayı düşünen kişilere de tavsiyelerde bulunarak, ameliyat öncesinde detaylı bir muayene ve uzman bir cerrahla görüşmenin önemine dikkat çekti. "Her hastanın ihtiyacı ve beklentisi farklıdır. Bu nedenle kişisel bir değerlendirme yaparak en uygun tedavi planını oluşturmak gerekir" ifadelerini kullandı.