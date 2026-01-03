Haberler

Karla Kapalı Yolda Diyaliz Hastası Hastaneye Ulaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VAN'ın Erciş ilçesinde rahatsızlanan diyaliz hastası Gülten Peköz (75), karla mücadele ekiplerinin 3 saat süren çalışmasının ardından sağlıkçılar tarafından evinden alınıp hastaneye ulaştırıldı.

VAN'ın Erciş ilçesinde rahatsızlanan diyaliz hastası Gülten Peköz (75), karla mücadele ekiplerinin 3 saat süren çalışmasının ardından sağlıkçılar tarafından evinden alınıp hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Taşevler Mahallesi'nde yaşayan diyaliz hastası Gülten Peköz'ün rahatsızlanması üzerine, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Kırsal mahallenin yolunun kardan kapalı olması nedeniyle de karla mücadele ekipleri yolu açmak için çalışmalara başladı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede, yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmanın ardından sağlık ekipleri Peköz'ün evine ulaştı. İlk müdahalenin ardından Peköz, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Peköz'ün yakınları, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Seçime böyle gidiyor: Makam odasının kapı detayı daha bomba
MHP'li Feti Yıldız paylaştı! Başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri

MHP'den başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri
İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

İran'da olaylar sürerken sınırda çatışma: Çok sayıda kayıp verdiler
Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı
İrfan Can Kahveci'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı

İrfan Can'dan Mert Hakan Yandaş paylaşımı