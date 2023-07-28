Diyabet Hastalarının Sıvı Tüketimine Dikkat

Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Çakır, aşırı terleme nedeniyle ortaya çıkan sıvı kaybının böbrek hasarını artırdığını belirterek belirterek, 'Bu durumdan korunmak için diyabet hastalarının yeterli sıvı aldığından emin olunması gereklidir.' ifadesini kullandı. Aşırı sıcaklık artışlarında kan şekerindeki ani iniş ve çıkışların, diyabetli bireylerde nefropati denilen böbrek hasarını hızlandırdığını kaydeden Çakır, 'Aşırı terleme nedeniyle ortaya çıkan sıvı kaybı ve elektrolit dengesizlikleri böbrek hasarını artırır. Diyabet hastalarının böbrek fonksiyonlarının korunması için, kan şekerinin dengede tutulması ve vücuttaki sıvı miktarının da dengede olması gerekir.' ifadelerini kullandı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları (dahiliye) Uzmanı Dr. Mehmet Çakır, aşırı terleme nedeniyle ortaya çıkan sıvı kaybının böbrek hasarını artırdığını belirterek belirterek, "Bu durumdan korunmak için diyabet hastalarının yeterli sıvı aldığından emin olunması gereklidir." ifadesini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yaz aylarının en sıcak döneminin geçirildiği bugünlerde, sağlıklı bireyler dahi metabolik olarak zorlanırken, diyabet hastaları için çok daha ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle diyabet hastalarının çok dikkatli olması gerekiyor.

Açıklamada, konuya ilişkin görüşleri yer alan Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Çakır, ani sıcaklık artışlarının, vücutta enerji tüketiminin artmasına, kan şekerinde ani yükselmelere veya kan şekerinin aniden düşmesi gibi birtakım düzensizliklere sebep olduğuna dikkati çekti.

Aşırı sıcaklık artışlarında kan şekerindeki ani iniş ve çıkışların, diyabetli bireylerde nefropati denilen böbrek hasarını hızlandırdığını kaydeden Çakır, "Aşırı terleme nedeniyle ortaya çıkan sıvı kaybı ve elektrolit dengesizlikleri böbrek hasarını artırır. Diyabet hastalarının böbrek fonksiyonlarının korunması için, kan şekerinin dengede tutulması ve vücuttaki sıvı miktarının da dengede olması gerekir." ifadelerini kullandı.

"Böbrek fonksiyonları yakından takip edilmeli"

Mehmet Çakır, aşırı sıcaklar nedeniyle diyabet hastalarında akut böbrek yetmezliği tablosunun da bugünlerde daha sık görüldüğünü belirterek, şu uyarılarda bulundu:

"Bu durumdan korunmak için diyabet hastalarının yeterli sıvı aldığından emin olunması gereklidir. Direkt güneş ışığına maruz kalmamak ve gün içinde bol sıvı almak çok önemlidir. Sıcak havaların getirdiği düzensizlikler nedeniyle kan şekerinin her zamanki seviyesinden daha yüksek veya daha düşük seyretmesi, hastaların ilaç ve insülin tedavisinin yeniden düzenlenmesini gerektirir. Hastanın mevcut durumuna göre tedavi planının yeniden yapılandırılması ve böbrek fonksiyonlarının yakın takip edilmesi gereklidir. Ayrıca insülin kullanan hastaların insülin kalemlerinin buzdolabında uygun ısıda tutulması tedavi başarısı için oldukça önemlidir. Uzun yaz günleri nedeniyle öğünler arası geçen zamanın uzun olması hipoglisemi dediğimiz tehlike arz eden kan şekeri düşüklüğüne sebep olabilir, uzun açlık sürelerinden de kaçınmak gereklidir."