Diş Hekimlerine Sertifika Töreni Düzenlendi

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Adana Diş Hekimleri Odası, 'Diş Hekimliğinde İlk 1000 Gün' projeleri kapsamında düzenlenen 'Temel İmplant Eğitimi'ni tamamlayan diş hekimlerine sertifikalarını verdi. ADO Başkanı Hasan Boğa, eğitimle genç diş hekimlerinin mesleki gelişimini desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.

Adana Diş Hekimleri Odası (ADO) tarafından "Diş Hekimliğinde İlk 1000 Gün" projeleri kapsamında düzenlenen "Temel İmplant Eğitimi"ni tamamlayan diş hekimlerine sertifikaları verildi.

ADO Başkanı Hasan Boğa, ADO Konferans Salonu'nda düzenlenen sertifika töreninde, mezuniyet sonrası üç yılını doldurmamış diş hekimlerine yönelik verilen eğitimle mesleki gelişimi desteklemeyi ve güncel uygulamalara hakimiyet sağlamayı amaçladığını söyledi.

Eğitim programıyla genç diş hekimlerinin bilimsel temellere dayalı, hasta güvenliğini önceleyen bir yaklaşım benimsemelerinin hedeflendiğini belirten Boğa, "Diş implantları sadece bir tedavi yöntemi değil, aynı zamanda modern diş hekimliğini yansıtan, yaşam kalitesini yükselten bir sağlık teknolojisidir. Diş implantları kaybedilen dişin yerine en yakın çözümü sunuyor. Yalnızca fonksiyonel değil, estetik beklentilere de yanıt veriyor. Bu sayede hastaların öz güveni artıyor, sosyal yaşamları olumlu etkileniyor. Çene kemiğine uygulandığı için kemiğin erimesini de önlüyor. Bu yönüyle yalnızca dişi değil, çevre dokuları da koruyan bir denge unsuru olarak öne çıkıyor." diye konuştu.

Boğa'nın konuşmasının ardından 6 hafta süren eğitimi tamamlayan diş hekimlerine sertifikaları verildi.

Törenin ardından ADO yöneticileri, eğitmenler ve kursiyerler, genç diş hekimlerine yönelik yeni proje süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla istişare toplantısı yaptı.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Sağlık
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