Denizli'de parmağındaki yüzüğü çıkaramayan yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Çal ilçesinde ikamet eden Fatma Durmuş, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramadı. İtfaiye ekipleri, hastaneye çağrılan yaşlı kadının parmağındaki yüzüğü kırarak onu kurtardı.
Denizli'de parmağındaki yüzüğü çıkaramayan yaşlı kadını, kaldırıldığı hastanede itfaiye ekipleri kurtardı.
Çal ilçesi Denizler Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Durmuş, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramadı. Parmağında sızı yapan yüzük için Çal Devlet Hastanesi'ne giden yaşlı kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Hastaneye gelen ekipler, kadının parmağındaki yüzüğü kırarak yaşlı kadını kurtardı. - DENİZLİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık