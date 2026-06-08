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ÇOMÜ Hastanesi'nde solunum fonksiyonları artık impuls osilometri cihazıyla değerlendirilecek

ÇOMÜ Hastanesi'nde solunum fonksiyonları artık impuls osilometri cihazıyla değerlendirilecek
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde, çocuklarda solunum fonksiyonlarını kolay ve hızlı değerlendiren impuls osilometri cihazı kullanıma sunuldu. Cihaz, özellikle küçük yaştaki ve testlere uyum sağlamakta zorlanan çocuklar için konforlu bir tanı yöntemi sağlıyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Polikliniğinde çocuklarda solunum fonksiyonlarının daha kolay, hızlı ve güvenilir şekilde değerlendirilmesini sağlayan impuls osilometri (IOS) cihazı hizmete sunuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, ÇOMÜ Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Polikliniğine kazandırılan cihazın, özellikle küçük yaş grubu çocuklarda ve klasik solunum fonksiyon testlerine uyum sağlamakta güçlük çeken hastalarda hava yolu fonksiyonlarının değerlendirilmesine olanak tanıyan modern bir tanı yöntemi olduğu belirtildi.

Cihazın, test sırasında yalnızca normal solunum yapılması yeterli olduğundan, çocuk hastalar için konforlu ve kolay uygulanabilir bir seçenek sunduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇOMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Yılmaz, cihazın özellikle astım ve diğer kronik solunum yolu hastalıklarının tanı ve izleminde önemli katkılar sağlayacağını bildirdi.

Cihazsayesinde özellikle okul öncesi dönemdeki çocukların, akciğer fonksiyonlarını daha ayrıntılı değerlendirebileceklerini aktaran Yılmaz, "Bu teknoloji, tanısal süreçleri desteklemesinin yanı sıra tedavi yanıtının izlenmesinde de bize önemli veriler sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Yılmaz, çocuk alerji ve immünoloji alanında güncel teknolojileri takip ederek hastalara en iyi sağlık hizmetini sunmayı hedeflediklerini vurgulayarak, yeni cihazın Çanakkale ve çevre illerden başvuran çocuk hastalar için önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
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