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Canan Karatay'dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler

Canan Karatay'dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler
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Prof. Dr. Canan Karatay, son günlerde popüler olan Dubai çikolatası hakkında "Firmaların ürettiği bir zehir. Yesinler, vücutlarına asit yapsınlar, hastalansınlar, kanser olsunlar. Ondan sonra 'annem de kanser oldu, ben de olacağım' diye beklesinler" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Canan Karatay, Dubai çikolatası ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fabrikadan çıkan her şeyin zehir olduğunu söyleyen Karatay, "Firmaların ürettiği bir zehir" yorumunu yaptı.

CANAN KARATAY DUBAİ ÇİKOLATASI TÜKETENLERİ UYARDI

Son günlerde özellikle sosyal medyada giderek yayılan ve yüksek fiyatlarla marketlerde yerini alan Dubai çikolatası çılgınlığıyla ilgili uyarılarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı televizyon programında şu ifadeleri kullandı:

"Zehir. Başka sormayın, zehir. Firmaların ürettiği bir zehir. Yesinler, vücutlarına asit yapsınlar, hastalansınlar, kanser olsunlar. Ondan sonra 'annem de kanser oldu, ben de olacağım' diye beklesinler."

"FABRİKADAN ÇIKAN HER ŞEY ZEHİR"

İnsanların Dubai çikolatası satılan dükkanların önünde uzun kuyruk oluşturduğu manzaralara ilişkin de konuşan Karatay şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar zehre koşmuyor, akıllarını yapay zekaya bıraktılar. Hazır olan her şey zehir. Fabrikadan çıkan her şey zehir artık bu dünyada. Bunu kabul etmek lazım."

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Sağlık
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