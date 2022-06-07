Çağla Kubat'a sağlıklı sponsor - Haberler

Çağla Kubat'a sağlıklı sponsor

Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübünün sağlık sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi oldu

Çağla Kubat: "Sağlığımız koruma altında"

İZMİR - İzmir'de açıldığı günden bu yana İzmir'in önde gelen spor kulüplerine sağlık sponsoru olarak destek veren Medicana International İzmir Hastanesi, Çeşme Alaçatı'da bulunan Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü ile sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı. İmza töreni, Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal ve sporcu Çağla Kubat arasında gerçekleştirildi.

Rüzgar sörfünde Avrupa şampiyonu unvanı taşıyan sporcu ve oyuncu Çağla Kubat'ın adını taşıyan Çeşme Alaçatı'daki Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü ile Medicana International İzmir Hastanesi arasında sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı. Çok yakında Çeşme ve bölgesine hizmet vermeye başlayacak olan Medicana Çeşme'nin önemli bir eksiği tamamlayacağını belirten Kubat, "Birçok milli sporcuyu kulübümüzde çalıştırıyoruz, sağlığımızın koruma altına alınmasından mutluluk duyuyorum" dedi. Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdür Ulvi Ünal ise sağlık ve sporun birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini ifade ederek "Sadece İzmir'de 7 kulübün sağlık sponsoruyuz. Türkiye'yi başarıyla temsil eden sörfçülerin sağlığı da bize emanet" diye konuştu.

"Çeşme'de çok büyük ihtiyaç vardı"

İmza töreni öncesi konuşan Çağla Kubat, yaz aylarında nüfus yoğunluğunun hat safhada olduğu Çeşme'de sağlık hizmeti konusunda eksiklikler olduğunu belirterek, "Medicana'ya Çeşme'ye bir sağlık merkezi açması nedeniyle teşekkür ediyorum. Çok büyük bir ihtiyacı sonunda karşılayacak. Profesyonel bir hastanemiz olacağı için çok mutluyuz. Bizim sporumuzda, sağlığımızın koruma altına alınması da çok önemli. Birçok milli sporcuyu kulübümüzde çalıştırıyoruz. Pek çok çocuğu ve yetişkinleri özellikle yaz aylarında bu sporla tanıştırıyoruz. Bütün bu çalışmaları yaparken sağlık sponsorumuzun Medicana olmasının, yarışlarımızda onların ambulansı ve sağlık görevlilerinin bulunmasının rahatlığı bizi daha güçlü yapacaktır" ifadelerini kullandı. Sporcuların en büyük ihtiyaçlarından birinin fizik tedavi olduğunu, Çeşme'de daha önce bu ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için İzmir'e gittiklerini anlatan Kubat, bu ihtiyacın ve diğer ihtiyaçların Çeşme'de karşılanacak olmasının sevindirici olduğunu vurguladı.

"Çeşme'ye güçlü bir kadro ile geliyoruz"

Medicana Çeşme'nin kısa bir süre sonra hizmet vermeye başlayacağını belirten Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Ulvi Ünal da sporun ve sporcunun olduğu her yerde Medicana olarak yer aldıklarını söyleyerek "Bu nedenle Çeşme'de sağlık sponsorluğu anlamında Çağla Kubat ile birlikte yürümek istedik. Onun sporcu kişiliğini, ülkemizi dünyada nasıl tanıttığını hepimiz biliyoruz. Yetiştirdiği sporcuların uluslararası çapta şampiyonalar kazanmasını, ülkemize altın madalya ile dönmelerini mutlulukla izliyoruz" sözlerine verdi. Ünal, Çeşme'de özellikle yaz aylarında nüfusun 2 milyona yaklaştığını ancak sağlık hizmeti arzında ciddi bir noksanlık olduğunu kaydederek "Çeşme'deki bu eksiklikten yola çıkarak Medicana Çeşme'yi çok yakında açıyoruz. Güçlü bir kadro ile geliyoruz. 13 branşta hizmet vererek ileri görüntüleme sistemleri de dahil olmak üzere Çeşme ve bölgesinin tüm ihtiyacını karşılayacağız" dedi.