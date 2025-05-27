Bursa Şehir Hastanesi'nde Yanık Tedavisinde Botoks Yöntemi İlk Kez Uygulandı

Bursa Şehir Hastanesi'nde Yanık Tedavisinde Botoks Yöntemi İlk Kez Uygulandı
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Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde, yanık vakalarının tedavisinde botoks yöntemi ile önemli ilerlemeler kaydedildi. 17 yaşındaki Cengiz Özgülmez'in tedavisi başarılı sonuçlar verdi.

Bursa Şehir Hastanesi'nden yanık vakalarına botokslu tedavi

Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde yanık vakalarının tedavisinde botoks yöntemi ilk kez uygulandı

BURSA - Bursa Şehir Hastanesinde yanık vakalarının tedavisinde botoks yöntemi ilk kez uygulandı. İki bacağında da derin yanık izleri bulunan 17 yaşındaki Cengiz Özgülmez, aldığı tedavi sonucu gözle görülür değişim olduğunu dile getirdi.

2017 yılında tiner tenekesinin patlaması sonucu vücudunda derin yanıklar meydana gelen Özgülmez, ikamet ettiği İzmir'de çeşitli tedaviler aldı. Aradan geçen 8 yılda bacaklarındaki yanık izleri geçmeyen Özgülmez, doktorunun tavsiyesiyle Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezine başvurdu. Çocuk Yanık Sorumlusu Doç. Dr. Sabriye Dayı tarafından değerlendirilen Özgülmez'e lazer tedavisinin yanında botoks tedavisi uygulandı.

Yaşadığı süreci aktaran Özgülmez, "Sabriye hanımdan bir kere lazer tedavisi gördüm. Bir de botoks tedavisi gördüm ve bana çok iyi geldi. Derilerde gözle görülür değişim var ve ben de kendimi çok iyi hissediyorum. Her iki ayağımda yanıklar var. Bacaklarımda botoks iğnesi yapıldıktan sonra lazer tedavisi uygulanıyor. Gözle görülür bir değişim var. Renkte büyük bir değişim var. Biraz ten rengine dönmeye başladı. Bu tedaviyle etlerim biraz daha yumuşadı. Bileklerim daha sertti. Sabriye hocam çok iyi geldi bana. Her şey için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

İlk sonuçlar oldukça olumlu

Genelde kozmetik alanda uygulanan botoks uygulamasını yanık vakalarında yeni bir tedavi yöntemi olarak kullanmaya başladıklarını belirten Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Çocuk Yanık Sorumlusu Doç. Dr. Sabriye Dayı ise, ilk sonuçların oldukça olumlu olduğunu vurguladı. Hastalara bu yöntemi hangi durumlarda kullandıklarını açıklayan Doç. Dr. Dayı, "Kasılma ya da büzüşme durumu dediğimiz, eklemini kullanamama durumlarında kullandığımızda; o eklem fonksiyonunun oldukça iyi açıldığını gözlemekteyiz. Kontraktür (Kas esnekliği kaybı) dediğimiz olaylarda veya kaşıntıda da gerçekten çok faydasını görüyoruz. Ayrıca skar dediğimiz yanık sonrası oluşan, aşırı doku olan bölümlerde onların da inceldiğini, renginin normalleştiğini görmekteyiz. Hastalarımızdan bu yönde çok olumlu dönüşler anlamaktayız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZAFER PEKER - Sağlık
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