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Burhaniye Sağlıklı Hayat Merkezi yılda 24 bin kişiye ücretsiz koruyucu hizmet sunuyor

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Burhaniye Sağlıklı Hayat Merkezi, 14 kişilik uzman kadrosuyla yılda yaklaşık 24 bin kişiye ücretsiz koruyucu sağlık hizmeti sunuyor. Merkez, erken taramayla 3. evre meme kanseri teşhisi konulan 53 yaşındaki hastaya destek olurken hastalanmayı beklemeden başvuru çağrısı yapıyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Burhaniye Sağlıklı Hayat Merkezi, koruyucu sağlık hizmetleriyle vatandaşların hayatına dokunuyor.

İlçede 17 yılı aşkın süredir çalışmalarını sürdüren merkez, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimi uzmanı ve sosyal çalışmacılardan oluşan 14 kişilik uzman kadrosuyla yılda yaklaşık 24 bin kişiye ücretsiz koruyucu sağlık hizmeti sunuyor.

Beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığından sigara bırakma polikliniğine, psikososyal destekten KETEM ile anne ve çocuk sağlığı birimlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren merkez, vatandaşlara "hastalanmayı beklemeden başvurun" çağrısı yapıyor.

Merkezdeki KETEM biriminde yapılan erken tarama sayesinde 3. evre meme kanseri teşhisi konulan 53 yaşındaki Nihan Tektaş, tanı ve tedavi sürecini anlattı.

Tektaş, AA muhabirine bu birime aile hekiminin yönlendirmesiyle geldiğini belirterek, "İçten içe korkularım vardı çünkü mamografinin ağrılı bir tarama olduğunu biliyordum. Hiç aklıma bile gelmezdi, bu yüzden hep öteledim. KETEM'e başvurduğumda aynı gün mamografim çekildi. Aynı gün hastanenin radyoloğu kitleyi fark edip beni acil olarak ultrasona çağırdı." ifadesini kullandı.

Erken teşhisin önemine değinen Tektaş, "Ben 3. evre meme kanseri tanısıyla 5 aydır kemoterapi görüyorum. Kemoterapim bitti, şimdi ameliyatım planlanıyor. Lütfen kendinizi ihmal etmeyin çünkü siz iyi olursanız etrafındakilere faydalı olabilirsiniz." dedi.

Burhaniye İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Betül Akbey de merkezde tamamen koruyucu sağlık hizmetleri sunduklarını belirterek, sağlığını geliştirmek ve korumak isteyen tüm vatandaşları merkeze davet etti.

Vatandaşların hastalanmayı beklemeden sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması gerektiğini vurgulayan Akbey, "Merkezimize doğrudan başvurabilir, aile hekimleriniz aracılığıyla, 182'yi arayarak ya da MHRS uygulaması üzerinden randevu alabilirsiniz." diye konuştu.

Merkezin Sorumlu Hekimi Uzman Doktor Ramazan Ateş de vatandaşlara destek olduklarını anlattı.

Merkezde sigarayı bırakan 68 yaşındaki Can Çungay ise 40 yılı aşkın süredir sigara kullandığını belirterek, "Ramazan hocamızla tanıştık, dördüncü haftamdayım ve artık sigara kullanmıyorum." ifadesini kullandı.

Pakiz Çoktalar ise bir yıldır geldiği merkezde 17 kilo verdiğini söyledi.

Kaynak: AA
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