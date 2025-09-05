Burdur'da Ambulans Şoförlerine Güvenlik Eğitimi Verildi

BURDUR İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ambulans şoförlerine kazaların önlenmesi, etkin ve verimli hizmet sunumu için Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (ASGE) verildi.

Burdur Fidan Pazarı'nda 4 gün süren, 6 eğitmen nezaretindeki eğitime Burdur merkez ve ilçelerinde görev yapan 18'i kadın 19 personel katıldı. Kursu tamamlayan personele eğitmenler tarafından ambulans sürüş güvenliği eğitimi katılım belgesi verildi.

İl Sağlık Müdürü Murat Erk, "Müdürlük olarak, ambulans kazalarını en aza indirmek ve hizmet kalitemizi artırmak amacıyla acil sağlık hizmetleri personelimize düzenli olarak Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (ASGE) veriyoruz. Bu eğitimler sayesinde, sürücülerimizin güvenli ve verimli şekilde görev yapmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Eğitimin toplam 40 saat olduğunu, teorik derslerden ve uygulamalı sürüş eğitimlerinden oluştuğunu belirten Erk, şunları söyledi:

"Teorik kısımda sürücülerimize trafik kuralları, araç bakımı, sürüş güvenliği, özel durumlarda ambulans kullanımı, kabin güvenliği ve hukuki sorumluluklar gibi konularda bilgiler veriyoruz. Uygulama aşamasında ise trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlara karşı doğru manevraları ve güvenli sürüş becerilerini kazandırmak için çeşitli parkurlarda eğitimler gerçekleştiriyoruz. Eğitim sonunda hem teorik hem de uygulamalı sınavlar yaparak başarılı olan kursiyerlerimize Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi katılım belgesi veriyoruz."

Sürüş Eğitim Koordinatörü Özgür Gümüş, "2025 yılında üçüncüsünü düzenliyoruz. Bugün saha eğitimindeyiz. Bu grubumuzun diğer gruplardan ayıran özelliği birbirinden cesur 18 kadın sağlık personelimizin bulunmasıdır. Eğitimde ambulansla ve trafikle alakalı tüm tecrübelerimizi arkadaşlarımızla paylaşmaktayız. Nihai hedefimiz 7 gün 24 saat sıfır risk, sıfır kaza ile güvenli hasta naklini sağlamaktır. Eğitimdeki bütün önceliğimiz budur" dedi.

Eğitim alan sağlık personeli Özlem Ural Alva da "Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapıyorum. Meslekte 15'inci yılım ilk defa böyle bir eğitim aldım. Çok şanslı hissediyorum kendimi. İl Sağlık Müdürümüze, eğitim koordinatörümüze, eğitmen arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Eğitimde güvenli sürüş manevralarını, akü takviyesini, lastik değişimini, araç kontrolünü her şeyi öğrendik" diye konuştu.