Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı

Yurt dışındaki bir yumurta üretim merkezinde çekilen görüntüler, izleyenlerin hayrete düşürdü. Söz konusu merkezde çalışanlar, kimyasal bir sıvı kullanarak birkaç dakika içinde kabuklu sahte yumurtalar üretebildi.

BİRKAÇ DAKİKADA SAHTE YUMURTA ÜRETTİLER

Yayılan bu görüntüler, üretim tekniği ve hızıyla dikkat çekti. Çalışanların, basit kimyasal sıvılarla sahte kabuklu yumurtaları kısa sürede üreterek piyasaya sürmesi iddiası, sahte gıda üretimi konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı.