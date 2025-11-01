Haberler

Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı

Güncelleme:
Yurt dışında bir yumurta üretim merkezinde çekilen görüntüler ağızları açık bıraktı. Çalışanlar, kimyasal sıvıdan sahte kabuklu sahte yumurtaları birkaç dakika içinde üretebildi.

  • Yurt dışındaki bir yumurta üretim merkezinde çalışanlar, kimyasal bir sıvı kullanarak birkaç dakika içinde kabuklu sahte yumurtalar üretebildi.
  • Sahte yumurta üretimi, sahte gıda üretimi konusundaki endişeleri gündeme taşıdı.

Yurt dışındaki bir yumurta üretim merkezinde çekilen görüntüler, izleyenlerin hayrete düşürdü. Söz konusu merkezde çalışanlar, kimyasal bir sıvı kullanarak birkaç dakika içinde kabuklu sahte yumurtalar üretebildi.

BİRKAÇ DAKİKADA SAHTE YUMURTA ÜRETTİLER

Yayılan bu görüntüler, üretim tekniği ve hızıyla dikkat çekti. Çalışanların, basit kimyasal sıvılarla sahte kabuklu yumurtaları kısa sürede üreterek piyasaya sürmesi iddiası, sahte gıda üretimi konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı.

Tom Barrack: Gazze'deki ateşkes Türkiye olmasaydı gerçekleşmezdi

Trump'ın sağ kolundan tarihi itiraf: Türkiye olmasaydı yapamazdık
