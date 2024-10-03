Brezilya'da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti

Sekiz saatlik ameliyatta altı farklı kozmetik cerrahi geçiren kadın, hayatını kaybetti.

24 yaşındaki Viviane Lira Monte, internette bulduğu bir cerrah aracılığıyla tedavilere kaydolmuştu. Polis şu anda ölümünü "şüpheli" olarak soruşturuyor.

Viviane, 31 Ağustos'ta Brezilya'nın Ceara eyaletindeki Sobral'da bu dev operasyonu geçirdi.

Ameliyatın ilk kısmı göğüs küçültme ve karın, kollar, sırt ve çene bölgesine liposuction içeriyordu.

Daha sonra cerrah, liposuction ile aldığı yağı kalça büyütme için kalçasına geri koydu.

Maraton ameliyatından sadece 15 saat sonra ameliyathaneden çıkmasına ve eve dönmesine izin verildi. Sağlığı hızla kötüleşmeye başladı.

Viviane'nin ailesi, onu şiddetli ağrılar içinde yerel bir hastaneye yetiştirdiklerini söylüyor.

Doktorlar kan basıncının düştüğünü fark etti ve onu hemen yoğun bakıma alındığı başka bir hastaneye sevk ettiler.

Viviane, karnındaki enfeksiyonun kalp yetmezliğine yol açmasının ardından 22 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından 26 Eylül'de trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Yerel medyanın bildirdiğine göre, ölümü şu anda Sobral'daki Belediye Polis Karakolu'ndaki Sivil Polis tarafından "şüpheli" olarak değerlendiriliyor.

Kederli eşi Renan Santiago, Brezilya'daki gazetecilere şunları söyledi: "Kan kustu, iyileşti ama hiç stabil olmadı. Ameliyat nedeniyle çok fazla iltihaplanma ve enfeksiyon vardı. Nefes alamıyordu, ama yine de onu canlandırmayı başardılar ve entübe ettiler, ancak geri dönemedi. Onu yavaş yavaş ölürken gördük. İyi haber olmadan 22 gün acı çekti. Her gün çok zayıf bir sesle ve nefes almakta güçlük çekerek bizimle konuşuyordu. Öldüğünü biliyordu."

Santiago şimdi ölümcül komplikasyonlar için cerrahı suçluyor ve Viviane'yi başlangıçta istediğinden daha fazla ameliyat yaptırmaya ikna ettiklerini söylüyor.

Doktorun daha fazla ameliyat yaptırmak için indirim teklif ettiğini iddia ediyor.

Brezilya medyasına şunları söyledi: "Cerraha sadece meme ameliyatı ve karın liposuction'ı yaptırmak için gitti. Ama onu kollarına ve sırtına da liposuction yaptırması gerektiğini söyleyerek ikna etti. Konsültasyondan döndüğünde, doktorun daha iyi bir fiyat verdiğini ve her şeyin yolunda gideceğini söylediği için daha fazla şey yapacağını söyledi."

Santiago ayrıca, nakit olarak 42.000 pound ödenen cerrahın, Viviane sorunlar yaşamaya başladığında ortadan kaybolduğunu iddia ediyor.

Kederli koca şunları söyledi: "Onun kötü durumda olduğunu gördü ama Rio de Janeiro'ya gitti. Onu terk etti ve destek vermedi. Onunla iletişime geçtiğimde ve yoğun bakımda ciddi durumda olduğunu söylediğimde, iyi olacağını, sadece zaman meselesi olduğunu, düzeleceğini söyledi ve beni sakinleştirdi. Aile, o durumdayken onu terk edip seyahate çıkmasını bir haksızlık olarak görüyor."

Santiago'ya göre, kozmetik cerrah Viviane'nin ölümünden sadece saatler önce yoğun bakımı ziyaret etti.

Yerel medya Viviane'nin ölümü hakkında sorduğunda cerrah yorum yapmayı reddetti.