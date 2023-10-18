Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı: İsrail'in Hastaneleri Vurması Savaş Suçudur

KERİM UĞUR

Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlık-Sen) Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısıyla ilgili "Filistin'de sivil halka yönelik özellikle yapılmış olan saldırılar savaştan ziyade adeta vahşete dönüşmüştür. Hiçbir savaş ortamında sonuç itibarıyla hastaneler vurulmaz. Bu bir vahşettir. Uluslararası kanunlara göre, uluslararası yasalara göre de sağlık kuruluşlarının vurulması savaş suçuna girer" dedi.

Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısı ile ilgili Anka Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Doğruyol, şunları söyledi.

"Filistin meselesi yıllardan beri süren bir mesele. Maalesef oradaki Filistin halkı sürekli olarak İsrail, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri tarafından dolaylı olarak eziyet görmekte. Son günlerde de Filistin meselesi oldukça artmış. Yani oradaki sivil halka yönelik özellikle yapılmış olan saldırılar savaştan ziyade adeta vahşete dönüşmüştür. ve dün akşam saatlerinde vurulmuş olan hastanede de kamuoyuna yansıyan bilgilere göre en az 500 civarındaki sivil vatandaşın ve bebeklerin katledildiği, öldürüldüğü ifade edilmekte, bunun kabul edilebilecek hiçbir yeri yok. Hiçbir savaş ortamında sonuç itibarıyla hastaneler vurulmaz. Bu bir vahşettir. Uluslararası kanunlara göre, uluslararası yasalara göre de sağlık kuruluşlarının vurulması savaş suçuna girer. Ama maalesef tüm dünyanın gözleri önünde bu sivil vatandaşlar, oradaki halk eziyet görmekte ve bir soykırıma tabi tutulmakta, bunun kabul edilebilecek hiçbir yeri yok. ve dünyanın kınamakla kızmakla sonuç alabileceği hiçbir şey olamaz. Yani kızmak, kınamakla bu işler çözülmez ve garip olan odur ki Arap dünyasının da bu konuda sessiz kalması ve İsrail'e karşı hiçbir yaptırım uygulamaması gerçekten olayın vehametini ortaya koymaktadır. Filistin halkı masumdur. Orada silahlı savaşan grupların dışındaki sivil halka kesinlikle dokunulmaması gerekir. Birleşmiş Milletler'in de tüm dünyanın da bu konuda hassasiyetini İsrail'e farklı yaptırımlar yaparak göstermesinde yarar vardır diye düşünüyorum."

"SAĞLIK KURULUŞLARININ VURULMASI SAVAŞ SUÇUNA GİRER"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Türkiye'nin bölgeye gemi hastane göndermeye ve Gazze'ye sahra hastanesi kurmaya hazırız"sözlerini de değerlendiren Doğruyol, "Tabi insani olarak baktığınızda özellikle kadınların, çocukların, sivil vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bazı girişimlerde bulunulmaktadır. Sayın Sağlık Bakanımızın da sahra hastanesi kurmak için adımlar attığı ve bu konuda da hızlı adım atılması ve oradaki yaralılara faydalı olmak adına bir şeyler yapmakta yarar olduğunu düşünüyoruz. ve duyumlarımıza göre hastanelerde anestezisiz ameliyatların yapıldığı, insanları diri diri ameliyatlarının yapıldığı ve hastane koridorlarında da ameliyatların yapıldığı bilgisi gelmektedir. Bu kesinlikle insani değildir. Dünya buna seyirci kalmamalı" diye konuştu.