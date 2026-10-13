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Bilecik'te MR cihazı yenilenecek, 16 Ekim-2 Kasım 2026'da hizmet verilemeyecek

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Bilecik'te MR cihazı yenilenecek, 16 Ekim-2 Kasım 2026'da hizmet verilemeyecek
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Bilecik'te MR cihazının yeni cihazla değiştirileceği, bu nedenle 16 Ekim-2 Kasım 2026 tarihleri arasında MR hizmeti verilemeyeceği bildirildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, yenilemenin daha kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti amacıyla yapıldığını belirtti.

Bilecik'te MR cihazının yeni cihazla değiştirileceği nedeni ile 16 Ekim-2 Kasım 2026 tarihleri arasında MR hizmeti verilemeyeceği bildirildi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, hastalara daha kaliteli, hızlı ve ileri teknolojiyle donatılmış sağlık hizmeti sunmak amacıyla MR cihazının yenileneceğini belirtti. Damkacı, "Vatandaşlarımıza daha kaliteli, hızlı ve ileri teknolojiyle donatılmış sağlık hizmeti sunmak amacıyla MR cihazımızı daha gelişmiş teknolojiye sahip yeni bir cihazla yeniliyoruz. Bu kapsamda 16 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında hastanemizde MR hizmeti verilemeyecek. Vatandaşlarımızın anlayışı için teşekkür ediyor, sizlere daha iyi sağlık hizmeti sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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