Bilecik'te mahalle sakinleri 'Mahallemde Hareket Var' etkinliğinde egzersiz yaptı

Bilecik'te mahalle sakinleri müzik eşliğinde hareket etti

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Beşiktaş Mahallesi'nde düzenlenen 'Mahallemde Hareket Var' etkinliğinde çocuklar ve mahalle sakinleri müzik eşliğinde egzersiz yaparak fiziksel aktivitenin keyfini yaşadı. Her yaştan vatandaşın hareketli bir yaşam sürmesine dikkat çekildi. Çocukların ve mahalle sakinlerinin birlikte katıldığı etkinlikte, müzik eşliğinde çeşitli hareketler yapıldı. Etkinlik alanında 'Sağlıklı Beslen, Mutlu Yaşa, Hareket Et' mesajı verilerek düzenli fiziksel aktivitenin ve dengeli beslenmenin sağlıklı yaşam üzerindeki önemine vurgu yapıldı.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşamın önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Her yaştan vatandaşımızı hareketli bir yaşam sürmeye ve dengeli beslenmeye teşvik ediyoruz. Sağlıklı bir toplum için koruyucu sağlık hizmetlerini mahallelerimize taşıyarak vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı