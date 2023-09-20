Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Projeleri İçin İşbirliği Yapacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında sağlık alanlarında farklı projelere adım atılacak. Gerçekleşen toplantıda iki kurum arasında yapılabilecek projeler hakkında konuşuldu ve Bilecik'in üniversite ve sağlık alanında daha da gelişmesi için adımlar atılacağı belirtildi.