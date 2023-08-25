Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 4 Hastaya Umut Oldu

Bursa'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden bir hastanın organları, nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu. Ayrıca, hastanın korneaları da 2 hastaya ışık oldu.

BURSA'da, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen İ.Y.'nin (43) karaciğer, kalp ve böbrekleri nakil bekleyen 4 hastaya umut, korneaları ise 2 hastaya ışık oldu.

Bursa'da, İ.Y. adlı erkek, 18 Ağustos'ta beyin kanaması geçirince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Organ nakil yetkililerinin görüştüğü ailesi, İ.Y.'nin organlarını bağışlama kararı aldı. Çekirge Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla hastanın kalbi, karaciğeri, böbrekleri ve korneaları alındı. Hastanın 1 böbreği, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1 böbreği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, kalbi İstanbul'da özel bir hastaneye, karaciğer ve korneaları ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildi.

'BAĞIŞLANAN ORGANLARLA 4 HASTAMIZ YAŞAMA TUTUNACAK'

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, organ bağışının son derece onurlu ve kutsal bir davranış olduğunu belirterek, "Ailemizin bağışladığı organlar sayesinde, organ bekleyen 4 hastamız yaşama tutunacak, korneaları ile de 2 hastamız ışığa kavuşacak" dedi.