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Bayburt'ta aile sağlığı çalışanlarına gebelik ve tiroit hastalıkları eğitimi verildi

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Bayburt'ta aile sağlığı çalışanlarına gebelik ve tiroit hastalıkları eğitimi verildi
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Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünde görevli aile sağlığı çalışanlarına gebelik, kadın ve anne sağlığı konularında eğitim verildi. Aile Hekimi Uzmanı Dr. Betül Yılmaz'ın sunduğu eğitimde gebelik ve tiroit yönetimi, takip ve riskli durumlarda izlenecek yollar anlatıldı.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan aile sağlığı çalışanlarına, gebelik, kadın ve anne sağlığı konularında güncel yaklaşımlara ilişkin hizmet içi eğitim verildi.

Sağlık personelinin mesleki gelişiminin desteklenmesi ve klinik uygulamalara katkı sağlaması amacıyla Sağlık Bakanlığının 'Koruyan Sağlık' ve 'Geliştiren Sağlık' yaklaşımları kapsamında düzenlenen eğitim, Aile Hekimi Uzmanı Dr. Betül Yılmaz tarafından gerçekleştirildi.

Eğitimde gebelik ve tiroit hastalıklarının yönetimi, gebelik takibi ve riskli durumlarda izlenecek yollar üzerinde duruldu. Sunumlarda, gebelikte ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda hastaların ileri inceleme için yönlendirilmesine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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