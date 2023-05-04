Balıkesir'de Lokantada Gıda Zehirlenmesi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir lokantada tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 13 kişiye gittikleri Edremit Devlet Hastanesi'nde gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Lokantadan incelenmek üzere numune alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, bir lokantada tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 13 kişiye gittikleri Edremit Devlet Hastanesi'nde gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Lokantadan incelenmek üzere numune alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edremit ilçesinde dün öğle saatlerinde bir lokantada yemek yiyen 13 kişi bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayetiyle, aynı gün içerisinde farklı saatlerde Edremit Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Lokantada tavuk döner yedikleri öğrenilen hastalara tetkik ve kontrollerin ardından gıda zehirlenmesi teşhisi koyulup, tedavilerine başlandı. 13 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Durum hastane polisine bildirildi. Edremit İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından lokantada satılan tavuk dönerden incelenmek üzere numune alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.