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Bakan Koca, ambulansın önünü açan Ordulu şoförlere teşekkür etti

Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ambulansların sağlık kurumlarına zaman kaybetmeden ulaşmasını sağlayan fermuar şeklinde yoldan çekilme yöntemin hayati önemine dikkati çekerek, bu yöntemi uygulayan Ordulu şoförlere teşekkür etti.

Bakan Koca, ambulansın önünü açan Ordulu şoförlere teşekkür etti

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ambulansların sağlık kurumlarına zaman kaybetmeden ulaşmasını sağlayan fermuar şeklinde yoldan çekilme yöntemin hayati önemine dikkati çekerek, bu yöntemi uygulayan Ordulu şoförlere teşekkür etti.

Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ambulansların trafikte hastalara ve sağlık kurumlarına en az zaman kaybıyla ulaşması, sürücülerin fermuar yöntemiyle sağa ve sola çekilmesine bağlı. Ordu'da bunun örneğini veren sürücülere teşekkür ediyoruz. Kazaların arttığı bayram tatilinde bu kurala ısrarla uyalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Sağlık

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