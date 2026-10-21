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Aziz Sancar, Mersin Şehir Hastanesi'nde yeni araştırmasını ilk kez paylaştı

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Aziz Sancar, Mersin Şehir Hastanesi'nde yeni araştırmasını ilk kez paylaştı
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Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Mersin Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla buluşarak bilimsel çalışmalarını ve deneyimlerini paylaştı. Sancar, programda yeni araştırmasını ilk kez paylaştı; hastanenin konferans salonuna Sancar'ın adı verildi.

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Mersin Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek bilimsel çalışmalarını ve deneyimlerini paylaştı. Program kapsamında hastanenin konferans salonuna Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adı verildi.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen 'Bilimin Işığında Aziz Sancar ile Sağlık Çalışanları Buluşması' programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda sağlık çalışanlarıyla buluşan Sancar, bilimsel çalışmaları ve meslek hayatındaki deneyimlerini aktardı. Nobel ödüllü bilim insanı, 'DNA Repair by Dual Incisions in the Three Kingdoms of Life' başlıklı yeni araştırmasını da Mersin Şehir Hastanesi'nde yaptığı sunumda ilk kez paylaştı.

Konferans salonuna Aziz Sancar'ın adı verildi

Programın açılışında konuşan Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı, Aziz Sancar'ı hastanede ağırlamaktan ve konferans salonuna adının verilmesinden duydukları gurur ve mutluluğu dile getirdi. Bu buluşmanın hastanenin kurumsal hafızasında unutulmayacak bir anı olarak yer alacağını belirten Ballı, sağlık hizmetlerinde insan odaklı yaklaşımın önemine dikkat çekti.

Sağlık hizmetinin yalnızca teknolojik altyapı ve sunulan hizmetlerden ibaret olmadığını ifade eden Ballı, günlük işlerin ilk günkü heyecanla, güler yüz ve şefkatle yapılması gerektiğini vurguladı. Sancar'ın bilimsel çalışmalarında aynı deneyleri sabır ve kararlılıkla defalarca gerçekleştirmesinin sağlık çalışanları için de örnek teşkil ettiğini kaydeden Ballı, "İmkansız diye bir şey yoktur; çalışmak, vazgeçmemek, özveri ve memlekete vefa vardır" mesajını paylaştı.

Ballı, yoğun çalışma temposuna rağmen Mersin'e ve hastaneye zaman ayıran Sancar'a teşekkür ederek, "Hoş geldiniz, gurur verdiniz, onur verdiniz" dedi.

Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici de Sancar'ın başarı hikayesinin emek, sabır ve kararlılığın önemini ortaya koyduğunu belirtti. Ekici, Sancar'ın başarılı bir bilim insanını 'bilgiye dayalı yetenek, delice çalışmak ve başarısızlık karşısında pes etmemek' sözleriyle tanımladığını hatırlattı.

Sancar'ın bilimsel başarılarının genç hekimler ve sağlık çalışanları için önemli bir ilham kaynağı olduğunu ifade eden Ekici, bilimsel gelişimde azim ve sürekli çalışmanın önemine işaret etti.

Programın sonunda Prof. Dr. Aziz Sancar'a plaket takdim edildi. Kitap imza etkinliğinin ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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