Aydın'da 3 Günlük Bebek Nefessiz Kalarak Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde annesini emerken nefessiz kalan 3 günlük erkek bebek, yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için hastaneye gönderildi.