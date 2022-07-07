Aliağa Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına karşı şiddete tepki

Aliağa Devlet Hastanesi çalışanları, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki gösterdi.

Hastane bahçesine toplanan sağlık çalışanları başhekimlik girişinde basın açıklaması yaptı.

Laboratuvar Teknisyeni Gülcan Altunsöz, açıklamada Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin tüm sağlık camiasını derinden yaraladığını söyledi.

Böylesine korkunç olayların yaşanmasının, yaptırımların ne kadar ağır olması ve tedbirlerin en üst seviyede alınması gerektiğini gösterdiğini ifade eden Altunsöz, "Sağlıkta şiddete cezayı arttıran ve bu suçu terör suçu olarak tanımlayan düzenleme hayata geçmelidir." dedi.