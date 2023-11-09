Alaşehir'de Sahte Diş Hekimleri Yakalandı
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Sağlık Haberleri
Alaşehir ilçesinde kendilerini diş hekimi olarak tanıtan ve hasta tedavisi yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin diş tedavisinde kullandıkları aletlere el konuldu.
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde kendilerini diş hekimi olarak tanıtıp, hasta tedavi eden 2 şüpheli, gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaklıdere Mahallesi'ndeki 2 kişinin diş hekimi olmadıkları halde hasta muayenesi yaptıklarını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dün diplomasız 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin diş tedavisinde kullandıkları aletlere el koyuldu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık