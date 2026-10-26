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AK Parti heyeti, 1315 yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesini ziyaret etti

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AK Parti Bursa heyeti, dün kademeli hizmete başlayan 1315 yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesini ziyaret etti. İl Başkanı Davut Gürkan, Çekirge Devlet Hastanesinin buraya taşındığını, dört hastanenin aynı çatı altında toplanacağını söyledi.

Ak Parti heyeti, Bursa'da yapımı tamamlanan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Toplam 1315 yatak kapasitesiyle planlanan, dün itibarıyla kademeli olarak hizmete başlayan hastaneyi ziyaret eden AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Yavuz, Emel Gözükara Durmaz, Refik Özen, Ayhan Salman, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, yetkililerden bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin'in de yer aldığı ziyarette konuşan Gürkan, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinin Bursa'nın en büyük acil kabul bölümüne sahip hastanesi olduğunu söyledi.

Çekirge Devlet Hastanesinin yeni hizmete açılan hastaneye taşındığını belirten Gürkan, "Dörtçelik Çocuk Hastanesinin bir kısmı da buraya taşınacak. Hastane, ikinci basamak genel hastane olarak hizmet vermeye devam edecek. Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinin bazı birimleri ile İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi de buraya taşınacak. Böylece dört hastaneyi aynı çatı altında bir araya getirerek sağlık hizmetlerini daha kaliteli ve verimli hale getirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Gürkan, Bursa'da sağlık yatırımları anlamında ciddi emek sarf edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Elbette ki daha ilk günler bunlar. Bugünlerde bazı aksaklıklar olsa bile bunları güzel bir şekilde karşılayıp yardımcı olmak lazım. Başhekimimiz, İl Sağlık Müdürümüz başta olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerindeki arkadaşlarımız çok ciddi mücadele verdiler ve bu mücadelenin sonunda hastanemiz hizmet vermeye başlamış oldu. Bursa'mıza, hemşehrilerimize hayırlı olsun."

AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Yavuz, Emel Gözükara Durmaz, Refik Özen ve Ayhan Salman da hizmete alınan hastanenin, Bursa ve çevre illere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
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