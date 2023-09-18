Ağrı Valisi Mustafa Koç, sağlık ve turizm tesislerini ziyaret etti

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Karaköse Kaplıcası ve Turizm Alanı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Koç, tesislerin halka kaliteli hizmet sunacağını belirtti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, ildeki sağlık ve turizm tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Koç, Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Karaköse Kaplıcası ve Turizm Alanı'nın halka kaliteli hizmet sunacağını belirtti.

Vali Mustafa Koç, ilk olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ile birlikte 50 yatak kapasiteli, 3 polikliniği, termal havuz, sauna ve hamamı olan Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi. Burada yetkililerden merkezin faaliyetleri ve kapasitesi hakkında bilgi alan Vali Koç, merkezin Ağrı'da fizik tedavi ve rehabilitasyon ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Vali Koç, daha sonra Karaköse Kaplıcası ve Turizm Alanı'na geçti. Burada günübirlik sosyal tesis ve havuzlarda incelemelerde bulunan Vali Koç, kaplıcanın bölge turizmine katkı sağlayacağını ifade etti. Vali Koç, kaplıcanın doğal güzellikleri ve şifalı suları ile hem yerli hem de yabancı turistleri cezbedeceğini dile getirdi. - AĞRI