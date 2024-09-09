3 yıldır yürüyemeyen Afrikalı Djibi, Türkiye'de adım atmaya başladı

Sol kalçasında ek kemik oluştuğu için yürüyemeyen Afrikalı Djibi, Türkiye'de adım atmaya başladı

İSTANBUL - 55 yaşındaki Afrikalı Djibi Sare, 3 yıl önce beyin kanaması geçirdi. Bu yüzden sol tarafında güçsüzlük olan ve yürüyememeye başlayan İngilizce öğretmeni Sare, Amerika'ya gidip profesör olma hayali kurarken tekerlekli sandalyeye bağlı kaldı. Hareketsizlikten dolayı sol kalçasında ek kemik de oluşan hasta, Türkiye'de gördüğü tedavi ile adım atmaya başladı.

3 yıl önce beyin kanaması geçirdiğinden sol tarafı felç olan ve zamanla tamamen yürüyememeye başlayan Djibi Sare, ülkesi Guinea'de tedavi olamadığı için Türkiye'ye geldi. Daha önce profesyonel olarak rehabilitasyon almamış olan hastada, sol kalçasında hareketsizliğe bağlı yeni kemik oluşumu geliştiği fark edildi. Medicana Ataköy Hastanesi'nde kemik kitlesi için opere olan hasta ardından yoğun nörorehabilitasyon programına alındı. Robotik yürüme tedavisi ve fizyoterapi programı verilen Sare, verilen ortezler sonrasında 10 günde ayağa kaldırılıp kişi desteği ile yürümeye başladı.

"Acılarımın tamamen geçmesini ve Amerika'ya gidebilmeyi hayal ediyorum"

Bu süreçte en zorlandığı şeyin çektiği ağrılar, acılar olduğunu belirten Djibi Sare, "Ayağa kalkmaya, tuvalete gitmeye bile çok zorlandım. Bu süreçte sürekli birilerine ihtiyacım oldu. Beyin kanaması geçirmeden önceki amacım, profesör olmak için Amerika'ya gitmekti. Bunu hala çok istiyorum. Acılarımın tamamen geçmesini ve Amerika'ya gidebilmeyi hayal ediyorum" dedi.

"Türkiye'ye gelmeden önce hareket bile edemiyordum"

Türkiye'ye geldiğinde kendini çok iyi hissettiğini söyleyen Djibi Sare, "Sağ olsunlar benim için ellerinden geleni yaptılar. Buraya gelmeden önce hareket bile edemiyordum. Şimdi ise edebiliyorum. İnşallah her şey yavaş yavaş düzelecek" şeklinde konuştu.

"Yürüme robotuyla her gün 2 saat egzersiz yaptırıldı"

Medicana Ataköy Hastanesi'nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Aziz Yıldırım, "Hasta ilk kalçada kitle nedeniyle bize başvurdu. Hastanemizin ortopedistleri tarafından opere edildi. Geçen operasyon sonrasında, fizik tedaviye alındı. Fizik tedavide yaklaşık 20 günlük bir tedavi programı ayarlandı. Hastamız aslında 3 yıl sonra bir tedavi planına alındı. Aslında böyle durumlarda zaman geçmeden hemen tedavi etmek gerekir. 3 yıl sonra da olsa yoğun nörorehabilitasyon programına aldıktan sonra hastamızda belirgin iyileşmeler gözlendi. Bize ilk geldiğinde oturma dengesi destekliydi, hiç yürüyemiyordu. Ayağa kalkamayan bir pozisyondaydı. Hastamıza burada her gün yürüme robotuyla 2 saatlik egzersizler yaptırıldı. Fizik tedavi ile de devam edildi. Hastamız yaklaşık 10'uncu günde ayağa kaldırılmaya, destekle adım attırılmaya da başlandı.

"Hiçbir tedavi olmazsa ek kemik oluşma oranı yüzde 20-30"

Hastada güçsüzlük fazla olduğundan bazı cihazlarla desteklendiğini de belirten Doç. Dr. Mustafa Aziz Yıldırım, Bu cihazlarla hastada kas gücünün artırıldığını söyledi. Doç. Dr. Aziz sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnmeye bağlı oluşan hareketsizlik sonrası hastalarımızda bazen; kalça, diz, ya da dirsekte bazı kemik kitleleri oluşabiliyor. Hastalar erken tedaviye alınmadığında bu tür komplikasyonlar oluşabiliyor. Bu kitlelerin oluşumunun ardından hastalarımız eklem hareketi açıklığını kaybedip şiddetli ağrı çekebiliyor. Bu kitle geliştikten sonra ise hastanın mutlaka ameliyata alınması gerekir. Hastalar hiçbir tedavi almazsa bu komplikasyonun gelişme oranı ise yüzde 20-30'dur.

"Evde egzersizlere devam edilmeli"

Hastanın 20'nci gününde ise cihazlarla yürümeye başladığını ifade eden Doç. Dr. Mustafa Aziz Yıldırım son olarak "Djibi Sare'yi, 2-3 aylık yoğun rehabilitasyonla daha iyi aşamaya getirebiliriz. Ayrıca bunun dışında yapılması gereken egzersizler de var. Hastalarımız evde yardımcılarıyla beraber de bunları en az bir saat yapmalıdır" şeklinde konuştu.