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Adana'da KBB Hekimlerine Kadavra Üzerinde Eğitim Verildi

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Çukurova Kulak Burun Boğaz Derneği ve Çukurova Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen kadavra eğitim kursunda, 100'ün üzerinde KBB uzmanı ve asistanı rinoplasti, yüz plastik cerrahisi, endoskopik sinüs cerrahisi gibi konularda eğitim aldı.

Adana'da Kulak Burun Boğaz (KBB) hekimlerine kadavra üzerinde eğitim verildi.

Çukurova Kulak Burun Boğaz (KBB) Derneği ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Ana Bilim Dalı işbirliğiyle kadavra üzerinden eğitim kursu düzenledi.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Süleyman Özdemir başkanlığında anatomi laboratuvarında üç gün süren kursta 100'ün üzerinde KBB uzman ve asistanına eğitim verildi.

Kursta rinoplasti, yüz plastik cerrahi, yüz germe, endoskopik sinüs cerrahisi ve endoskopik kulak cerrahisi konularında çalışmalar gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Özdemir, alanında uzmanların eğitici ve konuşmacı olarak bulunduğu kursların başarıyla tamamladığını kaydetti.???????

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Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Sağlık
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