Acil Tıp Derneği 2025'te 150 binden fazla hastaya acil servislerde bakıldığını açıkladı

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Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Erbil, Türkiye'de 2025 yılında 150 binden fazla hastanın acil servislerde değerlendirildiğini belirtti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Türkiye Acil Tıp Derneği işbirliğinde düzenlenen 5. Trakya Acil Tıp Günleri, Balkan Kongre Merkezi'nde başladı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, programın açılışında yaptığı konuşmada, üniversite hastanesi ve acil servis çalışanlarının özveriyle görev yaptığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının yoğun şartlar altında görevlerini sürdürdüğünü belirten Hatipler, Balkan ülkeleriyle sağlık alanındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla "Kardeşlik Köprüleri Projesi"ni hayata geçirdiklerini ifade etti.

Hatipler, TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinin geniş bir bölgeye hizmet verdiğini belirterek, serviste büyütme, yenileme ve yeni alanların oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

"İhtiyaç olduğu her anda yanınızdayız"

Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Hastanesinin Başhekimliğini de yapan Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Erbil de derneğin 31 yıldır acil tıp alanında faaliyet gösterdiğini söyledi.

Acil tıbbın her geçen gün geliştiğini belirten Erbil, "Zamandan ve mekandan bağımsızız, ihtiyaç olduğu her anda yanınızdayız. Acil tıp artık hastanenin dört duvarı içinde değil, afetlerde, olay yerlerinde ve hayatın her alanında yer almaktadır." dedi.

Erbil, acil tıp hizmetlerinin toplumun tamamını kapsadığını ve sağlık sisteminin önemli yüklerinden birini üstlendiğini ifade etti.

Acil servislerde yüksek hasta yoğunluğuna rağmen kesintisiz hizmet verildiğini dile getiren Erbil, "Sağlık ekosisteminde diğer mekanizmaların aksadığı anlarda dahi çalışan sistemlerden biri acil tıptır. Sağlık güvenlik ağının önemli bir parçasını oluşturuyoruz. Günün her saatinde insanların başvurduğu ve güvendiği merkezler acil servislerdir. Yalnızca 2025 yılı istatistiklerine baktığımızda tablonun büyüklüğünü görüyoruz. Ülkemizde yıllık toplam 450 bin poliklinik hastası bakılmaktadır. Bunların sadece 150 binden fazlası acil servislerde karşılanmaktadır." diye konuştu.

TÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak, Sempozyum Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Burak Sayhan ile Edirne Sağlık Müdür Vekili Ali Kaya da program kapsamındaki oturumların tıp camiasına katkı sağlamasını beklediklerini belirtti.

5. Trakya Acil Tıp Günleri programı, 18 Ekim Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA