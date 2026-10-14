ABB, hastane personeline tıbbi atık eğitimi verdi; sözleşmeler 2027'de çevrim içi olacak

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), özel hastaneler ile üniversite hastanelerinin sağlık personeli ve yöneticilerine yönelik 'Tıbbi Atık Yönetimi Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı' düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından özel hastaneler ile üniversite hastanelerinin sağlık personeli ve yöneticilerine yönelik 'Tıbbi Atık Yönetimi Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda, tıbbi atıkların kaynağında ayrıştırılması, güvenli şekilde toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi süreçleri, ilgili mevzuat hükümleri ve sağlık kuruluşlarının sorumlulukları ele alınırken; eğitim sonunda katılımcılara eğitimle ilgili online sınav yapıldı ve katılım belgeleri verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün verilen eğitime ilişkin, "Özellikle belirtmek isterim ki tıbbi atıklar konusu bizim için çok önemli bir husus. Özellikle kaynağında ayırma hususu, zincirin tamamının en başında ve sistemin düzgün çalışması için en önemli adımdır. Zincire baktığımızda kaynağından düzgün bir şekilde ayrılmış olan tıbbi atığın, gene özel araçlarla taşınması, tekniğe uygun olarak ve gelen atığın vasfına uygun olarak bertaraf edilmesinden oluşan önemli bir kısım. Hem toplumun hem siz sağlık çalışanlarının bireysel sağlığının korunması açısından bu faaliyetimiz oldukça önemlidir" dedi.

ABB İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Sıfır Atık Şube Müdürü Sercan Gelener, sürdürülebilir atık yönetimi anlayışı doğrultusunda çevre ve halk sağlığını önceleyen eğitim, denetim ve dijitalleşme çalışmalarına da devam ettiklerini belirterek, "1 Ocak 2027 tarihinden itibaren tıbbi atık sözleşmeleri çevrim içi ortamda yapılacak. Yeni sistemle birlikte sözleşme başvurusu, elektronik imza, yenileme ve takip işlemlerinin dijital ortamda gerçekleştirilmesi sağlanarak bürokratik işlemlerin azaltılması, zamandan tasarruf edilmesi ve kağıt kullanımının en aza indirilmesi hedefleniyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı