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74 Yaşındaki Hastaya Başarılı Kornea Nakli Yapıldı

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Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) 74 yaşındaki Ayşe Çakır'a yapılan kornea nakli, hastanenin ilk kornea nakli olarak kayıtlara geçti ve hastaya yeniden görme yetisi kazandırdı.

Sakarya'da sol gözünde görme kaybı olan 74 yaşındaki hastaya kornea nakli yapılarak yeniden görme yetisi kazandırıldı.

Özel klinikte geçen yıl iki gözünden katarakt ameliyatı olan Ayşe Çakır'ın (74) sonraki süreçte sol gözünde kornea yetmezliği oluştu.

Görme azlığı ve ağrı şikayetiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) başvuran Çakır, tetkikler sonucunda gözünün kornea nakliyle düzeleceğini öğrendi.

Çakır'a, 3 gün önce hastanede 15 kişilik ekiple kornea nakli yapıldı.

Ameliyat, SEAH'ta gerçekleştirilen ilk kornea nakli olarak kayıtlara geçti.

"Hastanenin dünya standartlarında işler yapması gurur kaynağıdır"

SEAH Göz Hastalıkları Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Gürsoy Alagöz, gazetecilere, hastanede ilk kornea naklinin yapıldığını söyledi.

Hastanın 1 yıl önce geçirdiği katarakt ameliyatının ardından kornea yetmezliği tablosuyla karşılaştığını aktaran Alagöz, "Gözünün ön tarafında yetmezlikten dolayı saat camı gibi olan yerde su toplaması söz konusuydu. Bu cerrahiyi geçirmeseydi hem görmesi olmayacaktı hem de ileri süreçte göz enfeksiyona açık hale gelecekti, hatta gözün delinmesine kadar giden enfeksiyonlara neden olacaktı. Bunun üzerine hastamızı takip edip birtakım tedaviler uyguladık ve kornea nakli yapma kararı aldık." diye konuştu.

Alagöz, kliniğin 16 yıldır hizmet verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu tür cerrahiler bir klinikte uygulanıyorsa bu, klinikte iyi, yetkin bir ekibin olduğunu gösterir. Her geçen gün başarılarını artırarak ve sürekli düzenli çalışmayla devam ediyoruz. Ameliyatları yaparken sadece klinik içi ekip çalışması değil, klinikler arası çalışmalar da önemlidir. Anestezinin kabiliyetli eller tarafından yapılması gerekir çünkü ameliyat sırasında gözün üstünü tamamen alıyorsunuz, açık bir gözde ameliyat gerçekleştiriliyor. Göz içi basıncının ve göz dengelerinin anestezi açısından sağlam şekilde sağlanmış olması gerekiyor. Eğitim Araştırma Hastanesinin dünya standartlarında işler yapması, vatandaşlar ve hekimler olarak bizler için gurur kaynağıdır."

Ayşe Çakır da daha önce iki gözünden katarakt ameliyatı olduğunu dile getirerek, "Sağ gözüm iyi oldu, sol gözümden randıman alamadık. SEAH'a başvurduğumuz günden itibaren kontrol altına alındım. Ameliyat olduktan sonra çok şükür iyiyim. Gözümün üst kapağında yanma var ama o kadar olur, 3 gün önce ameliyat oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Sağlık
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