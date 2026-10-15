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720 gram doğan Bahar bebek, 104 günlük tedavinin ardından 5 kilo 775 grama ulaştı

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720 gram doğan Bahar bebek, 104 günlük tedavinin ardından 5 kilo 775 grama ulaştı
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Gebeliğin 24. haftasında 720 gram doğan Bahar bebek, tedavide 600 grama kadar düşmesine rağmen Samsun Şehir Hastanesi'nde 104 gün süren bakımın ardından 5 kilo 775 grama ulaşarak taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Bahar bebek, ailesine kavuştu.

Gebeliğin 24. haftasında 720 gram ağırlığında dünyaya gelen Bahar bebek, tedavi sürecinde 600 grama kadar düşmesine rağmen hayata tutunmayı başardı. Samsun Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde 104 gün tedavi gören Bahar bebek, 5 kilo 775 grama ulaşarak ailesine kavuştu.

Yasin (33) ve Kader (28) çiftinin ikinci çocukları olan Bahar Uçar, gebeliğin 24. haftasında dünyaya geldi. 720 gram ağırlığında doğan Bahar bebek, Samsun Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Zaman zaman 600 grama kadar düşen Bahar bebek, hayata tutunmayı başardı. Bu süreçte Neonatoloji Uzmanı Dr. Ferhan İren ve hemşirelerin özel bakımıyla tedavisi sürdürülen Bahar bebek, 104 günün sonunda taburcu edilerek ailesine kavuştu. Şu anda 5 kilo 775 gram ağırlığında olan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Bebeklerinin yanına pozitif gelsinler"

Anne Kader Uçar, "Kızım Bahar'ı Samsun Şehir Hastanesi'nde dünyaya getirdim. Sonra direkt kuvöze alındı. Ferhan İren hocam günlerce ilgilendi. Ona emanet ettim. Onun ellerinde büyüdü. Sabır gerektiren bir süreç. Önce Allah'a teslim oluyoruz. Sonra burada doktor ve hemşirelerimize emanet ediyoruz. Diğer bebeklerini bekleyen aileler umutlarını kaybetmesinler. Bahar çok küçük, 720 gram doğdu. Sonrasında 600 grama kadar düştü. Bebeklerinin yanına gülerek, pozitif bir şekilde gelsinler. Onlar hissediyor. O şekilde gelsinler ve süreç daha güzel devam etsin" dedi.

"Annesinin desteğiyle hayata tutundu"

Bahar bebekle ilgili bilgi veren Uzm. Dr. Ferhan İren, "Bahar bebek 19 Nisan'da dünyaya geldi. 24 haftalıktı, 720 gramdı. Çok uzun ve zorlu süreçler geçirdi. Yaklaşık 100 günü aşkın süre hastanede yattı. Annesi çok pozitifti, kızına çok destek oldu. Çok şükür ki 104 günün sonunda onu taburcu edebildik. Herhangi bir ciddi kafa içi kanaması veya sorun yaşamadan, çok şükür ki zamanında taburcu oldu. Annesi de ona çok güzel bakmış. Zeka ve nörogelişim açısından hayata hazırladığımız bir bebek. Samsun Şehir Hastanesi, Karadeniz Bölgesi'nin en geniş kapsamlı yenidoğan yoğun bakım ünitesine sahip. Hemen hemen bütün Karadeniz'e hizmet vermekteyiz. Düzey 3 ve düzey 2 olmak üzere 38 yoğun bakım yatağımız var. Her türlü işlem ve tedavi yapılabilmekte. Yoğun bir çalışma sistemimiz var" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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