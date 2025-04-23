41 Yıl Boyunca 30 Bin Doğuma Eşlik Eden Ebe Hatice Uyar’ın Anıları

Yozgat Şehir Hastanesi'nde görev yapan 61 yaşındaki ebe Hatice Uyar, 41 yıldır annelerin yaşadığı heyecana tanıklık ediyor.

Görevine 1983 yılında Kastamonu'nun bir köyünde başlayan Uyar, 2 yıl sonra Yozgat'a atandı.

O tarihten bu yana doğumhanede bebekleri anneleriyle buluşturan Uyar, tecrübesiyle yeni ebelere de rehberlik ediyor.

Ebe Hatice Uyar, AA muhabirine, 41 yıldır severek sürdürdüğü mesleğinde birçok tanıdığının doğumuna eşlik ettiğini söyledi.

Meslek hayatında yaşadığı bazı anıların hafızasında yer ettiğini ifade eden Uyar, şöyle konuştu:

"Doğumuna eşlik ettiğim bebeklerden biri çok küçük doğmuştu. Yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaydı. Pamuklara sararak büyüttük. Bugün genç kız oldu ve bu yıl düğününü yaptık. 41 yıldır aktif olarak doğumhanelerde çalışıyorum. Ortalama hesapladığımızda yaklaşık 30 bin doğuma eşlik ettim. Görevimin büyük kısmı hastane ortamında geçti. Ciddi sağlık sorunu olmadığı sürece her zaman normal doğumu destekledim, tanıdıklarıma da tavsiye ettim."

"Hem babasının hem de çocuğun doğumunu gerçekleştirdim"

Uyar, hatıraları arasında en anlamlı olanlardan birinin de doğumuna katıldığı bir bebeğin yıllar sonra doktor olarak hastaneye atanması olduğunu dile getirdi.

Doğum yaptırdığı çocuklardan bazılarının şu anda meslek sahibi olduğuna dikkati çeken Uyar, hala görüştüğü ailelerin olduğunu kaydetti.

Doğumhanede görev yaptığı sürede hem babalarının hem çocuklarının doğumuna tanıklık ettiğini anlatan Uyar, "Bir gün nöbet sırasında tanıdık bir aile doğuma geldi. Doğacak çocuğun babasının da doğumunu ben yaptırmıştım. Hem babasının hem de çocuğun doğumunu gerçekleştirdim. Birlikte hatıra fotoğrafı çektirdik. Böyle pek çok anı biriktirdim." diye konuştu.

"Gücüm yettiğince çalışmaya devam edeceğim"

Uyar, mesleğin zorluklarına rağmen severek yapıldığında anlamlı hizmet sunulduğunu ifade etti.

İlk görev yerinin Kastamonu'nun bir köyü olduğunu dile getiren Uyar, "Yol, elektrik yoktu. Doğuma at sırtında gittiğim zamanlar oldu. O yıllarda kendime hep 'İyi bir ebe olacağım.' dedim ve bu inançla çalıştım. Bugün geriye dönüp baktığımda bu mesleği hakkıyla yaptığımı düşünüyorum. Eğer bu mesleği sevmeseydim 41 yıl boyunca özveriyle çalışamazdım. Genç olsaydım, bu şartlarda daha da fazla hizmet etmek isterdim. Gücüm yettiğince çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.