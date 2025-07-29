24 Yaşındaki Doktor Cem Tadal Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

24 Yaşındaki Doktor Cem Tadal Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde görevli intörn doktor Cem Tadal, ameliyattan çıktığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç doktor, hayatını kaybeden annesinin yanına defnedildi.

HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde görevli intörn doktor Cem Tadal (24), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan intörn doktor Cem Tadal, 24 Temmuz'da ameliyattan çıktığı sırada asansörde fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen genç doktor, meslektaşlarının müdahalesiyle ameliyata alındı. Tadal, aynı gün hayatını kaybetti.

Yıl sonunda Tıpta Uzmanlık Sınavı'na gireceği öğrenilen Cem Tadal, 8 ay önce kendisinin kullandığı motosikletle geçirdikleri kazada hayatını kaybeden annesi Zührelcebin Tadal'ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi Mezarlığı'ndaki mezarının yanına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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