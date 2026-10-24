Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

15 Temmuz Şehitler Köprüsü pembe renge büründü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
15 Temmuz Şehitler Köprüsü pembe renge büründü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, ’Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında pembe renkle aydınlatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında pembe renkle aydınlatıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında, erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü pembe renkle aydınlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye sert sözler: Korkaklar her şeyi berbat etti

Pezeşkiyan'dan olay sözler: Korkaklar her şeyi berbat etti
Sanayi sitesinde iş yerinin balkonu çöktü: 3 yaralı

Sanayi sitesinde iş yerinin balkonu çöktü! Yaralılar var
17 yıl önce kaybolan Gülşen Uyar'ın evi kundaklanmış! Kazıda kemiklerin yanında balta bulundu

Evin altından kemik ve balta çıktı! Evi yakan komşu konuştu
Kılıçdaroğlu'ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...

Törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
Beşiktaş'a kötü haber! Ümit Akdağ'ın eli kırıldı

Eyvahlar olsun! Yıldız ismin eli kırıldı
Fenerbahçe'ye kabus olan Aston Villa, City'ye de acımadı

Fenerbahçe'ye kabus olan takım, dünya devini de perişan etti
Serik'teki düğünde ziraat mühendisi damada gübre dolu çuval hediye edildi

Düğünde ilginç olay! Damada verilen hediye şok etti