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14. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi Antalya'da 10 ülkeden katılımla başladı

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Türk Göğüs Cerrahisi Derneği'nin 14'üncü Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya'da 10 ülkeden bilim insanları ve 700'ün üzerinde cerrahın katılımıyla başladı. Kongrede akciğer kanseri tedavisi, yeni ilaçlar, minimal invaziv ve robotik cerrahi gibi gelişmeler ele alınıyor.

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Türkiye'nin yanı sıra 10 ülkeden bilim insanlarının katılımıyla Antalya'da başladı.

Aksu ilçesindeki Kundu Oteller Bölgesi'nde düzenlenen kongrede, göğüs cerrahisi alanındaki yenilikler, akciğer kanserinin tedavisi, yeni ilaçlar ve cerrahi teknikler ele alınıyor.

Kongrede ayrıca yurt içinden ve dışından firmalar, geliştirdikleri cihaz ve ürünleri tanıtıyor.

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atilla Eroğlu, AA muhabirine, 28 yıllık geçmişe sahip derneğin 14'üncü ulusal kongresini uluslararası katılımla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Derneğin 1350'den fazla üyesi bulunduğunu belirten Eroğlu, kongreye 700'ün üzerinde cerrahın katıldığını bildirdi.

Kongrenin bilimsel açıdan verimli geçtiğini vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle akciğer kanseri, yeni tedavi yöntemleri, minimal invaziv teknikler, kapalı yöntemler ve robotik cerrahiler ele alınıyor. Dünyadaki gelişmeler bu kongrede konuşuluyor, tartışılıyor ve genç nesillere aktarılıyor."

Göğüs cerrahisindeki gelişmeler paylaşılacak

Kongre Başkanı ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik İlker Akçam da göğüs cerrahisi alanındaki gelişmelerin kongrede paylaşılacağını belirtti.

Robotik ve minimal invaziv cerrahi başta olmak üzere güncel cerrahi tekniklerin ele alınacağını anlatan Akçam, deneyimli cerrahların bilgi ve tecrübelerini meslektaşlarıyla paylaşacağını kaydetti.

Kongrenin özellikle asistan hekimler için önemli bir eğitim fırsatı sunduğuna dikkati çeken Akçam, Türkiye'de 48 göğüs cerrahisi ana bilim dalı bulunduğunu ve bu birimlerde sağlık hizmetlerinin sürdürüldüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA
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