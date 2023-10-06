Master Tung Akupunktur Derneği tarafından düzenlenen 1. Ulusal Master Tung ve TCM Akupunktur Kongresi, Crowne Plaza Ankara'da başladı. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, tamamlayıcı ve geleneksel tıp uygulamalarının önemine vurgu yaparak, gelecekte sağlığı koruma endüstrisinin şekilleneceğini belirtti. Kongre, akupunkturun yenilikçi metotlarını ve yaklaşımlarını öğretmeyi hedefleyen Master Tung Akupunktur Derneği'nin vizyon ve hedeflerini de paylaştı.

Master Tung Akupunktur Derneği tarafından düzenlenen 1. Ulusal Master Tung ve TCM Akupunktur Kongresi başladı.

Etkinlik, geleneksel Çin tıbbı ve tamamlayıcı sağlık uygulamaları üzerine çalışan hekimlerinin katılımıyla Crowne Plaza Ankara'da düzenlendi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, yaptığı konuşmada, tamamlayıcı ve geleneksel tıp uygulamalarının gün geçtikçe rağbet gördüğünü ve bu alanın standardize edilmeye başlandığını vurguladı.

Gelecekte sağlığı koruma endüstrisinin şekilleneceğine de dikkati çeken Birinci, şöyle konuştu:

"Hekim ve hasta arasındaki ilişkinin yavaş yavaş beklenen ya da arzulanan ilişki tipinden uzaklaştığını görüyoruz. Ben geleneksel tıbbın buna katkı sunacağını düşünüyorum. İnşallah bu kongreden iyi çıktılar elde edersiniz, hem ülkemizin hem de dünyanın sağlığına katkı veren çıktıları daha sonra okumak ve toplumun bundan fayda elde ettiğini görmek nasip olur."

Master Tung Akupunktur Derneği Başkanı Dr. Levent Tekçi ise derneğin vizyon ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Son 6 yılda yurt içinden ve Japonya başta olmak üzere farklı ülkelerden 677 öğrencilerinin olduğunu belirten Tekçi, Türkiye'ye yurt dışından öğrenci kazandırmanın, derneğin hedefleri arasında bulunduğunu söyledi.

Tekçi, "Bizlerin 2030 hedefi var. Bu hedef doğrultusunda da 5 binin üzerinde hekim, akupunkturun yenilikçi metotlarını ve yaklaşımları öğretmeyi hedefliyoruz." dedi.

Derneğin Dış İlişkiler Başkanı Dr. Hicran Uşan da Levent Tekçi'nin geliştirdiği "Nöro-psiko-patojen-eliminasyon (NPPE)" tedavi yöntemiyle 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen afetzedeleri tedavi ettiklerini anlatarak, "Depremzedelere bu yöntemi uyguladık ve gördük ki son derece etkili bir yöntem. İnsanların gerçekten hayatına dokundu. Uyuyamıyorlardı, ayakta durdukları yerde sallanıyorlardı, 1-2 seans uygulama sonrasında dahi hayatlarında ciddi değişiklik olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Amsterdam'da 36'ncısı gerçekleştirilen ve dünyanın en prestijli kongresi kabul edilen ICMART 2023 Dünya Medikal Akupunktur Kongresi'ni de sunan Uşan, bu yöntemle "Genç Araştırmacı Ödülü" kazandığına değindi.

Uşan, Amsterdam'daki kongrede bulunan Ukraynalı heyetin, çok etkilendikleri bu tedavi yöntemini ülkelerindeki savaş mağdurlarına uygulamak istediğini söyledi.

Apiterapi Derneği Başkanı Dr. Ali Timuçin Atayoğlu, geleneksel tıbbın bütüncül bir yaklaşım sergilediğini belirterek, "Dünya Sağlık Örgütü bir strateji belirledi son 10 yılımızı içine alan. Geleneksel Tıp Stratejisi çok önemli bizim açımızdan. Dünyada bu konuda yasal düzenleme yapan ülke sayısı 2000 sonrası hızla arttı. Günümüze geldiğimizde 100'ün üstünde ülkede Geleneksel Tıp Stratejisi'ne uygun yasal düzenlemeler yapıldı. Bu konuda başı çeken ülkelerden biri de bizim ülkemiz oldu." dedi.

Kongre 8 Ekim'e kadar sürecek.