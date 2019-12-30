Sağlık görevlisi çorabı olmayan küçük kıza kendi çoraplarını giydirdi

30.12.2019 09:21 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:36

Adana'da çıkan yangından etkilenen küçük kıza sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Sağlık görevlisinin, müdahale ettiği kıza kendi çoraplarını giydirmesi ise göz doldurdu.

KENDİ ÇORAPLARINI VERDİ

Seyhan ilçesinde bir apartmanda 2 gün önce çıkan yangında binada oturanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 5-6 yaşlarında küçük bir kız çocuğu da vardı. Sağlık görevlisi ayağında çorapları olmayan kız çocuğunu ambulansa alıp önce müdahale etti, ardından kendi çoraplarını çıkararak küçük kıza giydirdi.

Sağlık görevlisinin bu davranışı görenlerin içini ısıttı.

Kaynak: İHA