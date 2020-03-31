Sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Müge Anlı, özür diledi
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Müge Anlı, Magazin

Sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Müge Anlı, özür diledi

ATV ekranlarında yayınlanan programında kendisiyle ilgilenmeyen doktorlar hakkında söylediği sözler nedeniyle tepki çeken Müge Anlı, sağlık çalışanlarından özür diledi.

31.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:28
Sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Müge Anlı, özür diledi

Yıllardır ATV'de yayınlanan programında kayıpları ve cinayetleri çözümleyen Müge Anlı, dün yayınlanan programında migren iğnesi yaptırmak için hastaneye gittiğini, ancak salgın nedeniyle hastaneye girmek istemediğini ve arabasında iğne olmak istediğini söyledi. Ret cevabı alan Anlı canlı yayında "Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın" dedi. Bu sözlerinden dolayı tepki çeken Anlı, dün akşam A Haber'e telefonla bağlanarak kendisini savundu.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETE KARŞIYIM"

Sözlerinden dolayı sosyal medyada gündem olan Müge Anlı, A Haber yayınına bağlanarak şunları söyledi: "Sağlık çalışanlarımıza iyi dileklerimi iletmek isterim. Bu büyük salgın ortamında canları pahasına görev yaptıklarını görüyor ve onlara herkes gibi minnet duyuyorum. Geçtiğimiz programlarımda onlar için dileklerimi izleyicilerimiz biliyor. Allah'tan onlara güç kuvvet vermesini diledik. Her dönem sağlık çalışanlarına şiddete karşı çıktım. Programlarımda bu olaylara karşısında verdiğim mesajların hepsi arşivlerde. Yıllardır da 2 tıp uzmanıyla çalışıyorum."

"KORONALI OLARAK GÖRÜLDÜĞÜM İÇİN HASTANEYE KABUL EDİLMEDİM"

"Bugünkü yayında, dün özel bir hastaneye gitmek istediğimi ve başım ağrıdığı için muhtemel koronalı olarak görüldüğüm için hastaneye kabul edilmediğimden bahsettim. 4 gün boyunca çok şiddetli bir baş ağrısı çektikten sonra gerçekten dayanılmaz bir hal aldı. En son iğne yaptırmak istedim. Bu tür iğnelere karşı önceden alerjik reaksiyonum geliştiği için hem de bu iğnenin ölüm riski olduğu için tam teşekküllü bir hastanede yaptırmam gerektiriyor."

Sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Müge Anlı, özür diledi

"ANLATMAMIN SEBEBİ HEDEF GÖSTERMEK DEĞİLDİ"

Hastanede görevli doktor bey beni kabul edemeyeceklerini, baş ağrım olduğu için evde iğne olmam gerektiğini söyledi. Ben anlattım, 'yıllardır size geliyorum içeri alamıyorsanız bari arabada iğne olayım bir şey olursa hastaneye alırsınız' dedim. Benim bu yaşadığımı anlatmamın sebebi hedef göstermek değildi. İsim bile vermedim. Ama vatandaşlarımızın benzer sıkıntılar çekebileceğini düşünerek bu olaydan söz ettim. Çok daha kritik durumlarda hasta kabul etmemesi telafisi mümkün olmayan durumlara yol açabilir."

"KALBİ KIRILANLAR VARSA ÖZÜR DİLERİM"

"İzleyicilerim yayın sırasında ve sonrasında aynı durumu yaşadıklarından dolayı yüzlerce mesaj gönderdiler. Ben durum tespiti yapmak isterken aldığım bu kötü yorumlardan dolayı üzgünüm. Ama asıl üzüntüm koskoca sağlık sektörünü hedef almışım gibi gösterilmeye çalışılması. Zaten işleri başlarından aşmış doktorlarımızdan, konuyu tam olarak anlatamadığım için kalbi kırılanlar varsa özür dilerim."

Sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Müge Anlı, özür diledi

MÜGE ANLI NE DEMİŞTİ?

Migren ağrısı nedeniyle iğne yaptıramadığını belirten Müge Anlı, doktorların tavırlarından memnun olmadığını söyleyerek "Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın" ifadelerini kullanmıştı. Anlı devamında arabada migren iğne olmasını kabul etmeyen doktor için "İnşallah sen de bir gün böyle bir migren ağrısı çekersin ve aynı tavırla karşılaşırsın" dediğini anlatmıştı.

Sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Müge Anlı, özür diledi

Haberin Videosu:

Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Müge Anlı, özür diledi

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Haber Yorumları (8)
500
ZEKİ: müge hanim migren cok kötü biliyorum ama yinede sakincali igne veya ilac almaminizi tavsiye ederim bitkisel ürünleri deneyin siz bize daha cok lazimsiniz sizin sacinizin teline canimiz feda olsun size cirkin laf söyleyen herkesi nefretle kiniyorum cahil cuhala kisiler ancak sahtekarlarin isine yarar
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MELİKSAH: müge anlı çok haklı başka rahatsızlığımız var hastaneye gidemiyoruz
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TÜRK: Çok sıkıntılı olursan alıyorlar, , 112 den yardım alabiliyorsun. . yoksa başım kaşınıyor, ayakkabım vurdu diyen de gider. . Güzelce de virüsü kapar sağlamken daha sıkıntıya düşersin
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FATMA: Ben seviyorum Müge’yi açık sözlü doğruyu ve yanlışı biliyor
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İHTİYARKURT: Benim anlamadığım bir var açıklarsanız sevinirimHer istediğini ağzına geleni söyle sonra özür dile.
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TAC MAHAL: Özürünü kabul etmiyoruz.Derhal işine son verilsin.
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SERKAN: özüre gerek yoktu bence senin kimleri neyi kastedtigini biz biliyoruz yinede asaletini gösterdin sana yakisiyor seninle polemik yapan saglikci varsa biz onlari kabul etmiyoruz
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MEHMET TUNÇER: kendini elitinde elitin üstünde gören bir kendini bilmez herkesi kendisi gibi saçma sapan iş yapıyo sanıyor sağlıkçıları alkışlıyorum bu kendini beğenmişi hastaneye geldiği zaman İtalya sağlıkçılarına havale edin onlar baksınlar. . .
Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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