SAĞLIK ÇALIŞANLARI, ATÖLYEYE ÇEVİRDİKLERİ YOĞUN BAKIM ODASINDA ÇİZDİKLERİ RESİMLERİ SERGİLİYOR
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SAĞLIK ÇALIŞANLARI, ATÖLYEYE ÇEVİRDİKLERİ YOĞUN BAKIM ODASINDA ÇİZDİKLERİ RESİMLERİ SERGİLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

? Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sağlık çalışanlarının atölyeye çevirdikleri kullanılmayan bir yoğun bakım odasında yaptığı resimler, Art Contact İstanbul'da sergileniyor.

? Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sağlık çalışanlarının atölyeye çevirdikleri kullanılmayan bir yoğun bakım odasında yaptığı resimler, Art Contact İstanbul'da sergileniyor.

Ankara'daki Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları ve diğer sağlık personellerinin, eski bir yoğun bakım odasını atölyeye çevirip resim yapmaya başlamasıyla ortaya çıkan Dışkapı Hastanesi Sanat Atölyesi'nin eserleri ArtContact İstanbul'da düzenlenen Çağdaş Sanat Fuarı'nda sanatseverlerle buluşuyor. Birbirinden özel eserlerin yer aldığı galeri ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

'HASTANENİN KULLANILMAYAN ODASINI ATÖLYEYE ÇEVİRDİK'

Pandemi nedeniyle saatlerini, günlerini hastanede geçirdiklerini anlatan Beyin Cerrahı Doç. Dr. Erdal Reşit Yılmaz, sevdikleri işleri bu nedenle hastanede yapmaya karar verdiklerini ifade etti. Hastane içinde sanat yapmalarının en büyük nedeninin pandemi olduğunun altını çizen Yılmaz, 'Başhekimlikten izin alıp hastanenin kullanılmayan bir odasını atölyeye çevirdik. Orada resim yapmaya başladık. Hastane çalışanlarıyla beraber. Başladıktan sonra fark ettik ki kamu kurumlarında özelikle hastaneler içinde sanatla uğraşan, atölye kuran hiçbir yer yok. Böylelikle çalışmalarımıza başladık. Sanat camiasından da destek aldık' ifadelerini kullandı.

'SANATIN HAYATIN DIŞINA ÇIKARILMASINA İMKAN YOK'

Hastanede bir atölye kurulduktan sonra eline hiç kalem almamış insanların dahi ne kadar bu işe hevesli olduğunu ve yetenekli olduğunu gördüklerini belirten Doç. Dr. Erdal Reşit Yılmaz, 'Gerçekten çok değerli eserler ortaya çıktı. İnsanların çalışma koşullarının dışında da çok mutlu olabileceğini gördük. Sanatın hayatın dışına çıkarılmasına imkan yok. Hayatın her alanında geçerli bir kuraldır. İçinde sanat sevgisi olmayan bir insanın muhabbet etmesi tedavi etmesi zor' dedi.

'SANATIN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİNİ PANDEMİDE ÇOK İYİ KULLANDIK'

Sanatın iyileştirici etkisini, pandemi döneminde çok iyi kullandıklarını vurgulayan Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Didem Yiğit Özkan 'Hastanede oluşturduğumuz o huzurlu ortamda sanatla iç içe zaman geçirip hastalarımıza bakmaya gittiğimizde hastalarımıza da o olumlu havayı yansıtabildiğimizi gördük. Çok olumlu tepkiler aldık. Bu etki hastanede de büyümeye devam ediyor. Duyan geliyor, gelen gitmiyor. Umarım diğer hastanelerde de bu tarz uygulamalar olur. İnsanların nefes alabilecekleri bazı alanlar olur. Bu tarz kültürel aktivitelerin olabileceği imkanlar olması hastanede çalışanlar için de oldukça önemli' İfadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI, ATÖLYEYE ÇEVİRDİKLERİ YOĞUN BAKIM ODASINDA ÇİZDİKLERİ RESİMLERİ SERGİLİYOR
SAĞLIK ÇALIŞANLARI, ATÖLYEYE ÇEVİRDİKLERİ YOĞUN BAKIM ODASINDA ÇİZDİKLERİ RESİMLERİ SERGİLİYOR
SAĞLIK ÇALIŞANLARI, ATÖLYEYE ÇEVİRDİKLERİ YOĞUN BAKIM ODASINDA ÇİZDİKLERİ RESİMLERİ SERGİLİYOR
SAĞLIK ÇALIŞANLARI, ATÖLYEYE ÇEVİRDİKLERİ YOĞUN BAKIM ODASINDA ÇİZDİKLERİ RESİMLERİ SERGİLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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