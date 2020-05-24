Sağlık çalışanları aileleri ile sanal ortamda bayramlaştı
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Sağlık çalışanları aileleri ile sanal ortamda bayramlaştı

Kırklareli Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde görev yapan Nazlı Karaca, Berna Çalık, Fırat Pey, Mehmet Ali Afşar, Nurcan Güven ile Levent Şenol, Ramazan Bayramı'nı görevlerinin başında geçiriyor.

24.05.2020 10:55 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:00

Kırklareli Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde görev yapan Nazlı Karaca, Berna Çalık, Fırat Pey, Mehmet Ali Afşar, Nurcan Güven ile Levent Şenol, Ramazan Bayramı'nı görevlerinin başında geçiriyor.

Kovid-19 nedeniyle bir süredir evlerinden ayrı kalan sağlık çalışanları sosyal medya hesapları ile bazı programlar aracılığıyla özlem duyduğu çocuklarını, anne babalarını, nişanlılarını ve yakınlarını arayarak görüntülü görüştü. Yakınları ile kısa süre sanal ortamda bayramlaşan sağlık çalışanları, yeniden görevlerinin başına döndü.

Hemşire Nazlı Karaca, AA muhabirine, 15 yıldır gece gündüz demeden görevinin başında olduğunu söyledi. Kovid-19 sürecinde çok büyük stres yaşadıklarını, sorumluluklarının çok yüksek olduğunu belirten Karaca, "Biz hem ailelerimize zarar vermemek hem de hastalarımızı tedavi etmek için çalışıyoruz. Hastalar yoğunlaşmaya başladığında çoğumuz yurtlarda ve otellerde kalmaya başladık. Benim 2 çocuğum var. Uzun bir zamandır otelde kalıyorum." dedi.

Karaca, çocuklarından çok hastalarını düşündüğünü, bayramda da ailelerinden uzak görevlerinin başında olduklarını vurgulayarak "İlk başta korktuk, sonra korkularımız ile yüzleştik. Şu anda alışmış durumdayız. Hastalarımıza şifa verdiğimiz için büyük bir mutluluk ve gurur yaşarken ailemizden ayrı olduğumuz, hasret duyduğumuz için üzgünüz. Şu an bir çoğumuz hasret çekiyor. Ailelerimizle bu bayram kucaklaşamıyoruz ama görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

"Bu bayram biraz buruk geçiyor"

Eşi ve kızı ile sanal ortamda bayramlaşan hemşire Levent Şenol ise hüzünlü bir bayram geçirdiğini dile getirdi. Sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Şenol, "Bu bayram biraz buruk geçiyor. Sevdiklerimizle olamayacağız. Sevdiklerimizi ve yakınlarımızı telefon ile görüntülü arayarak bayramlaşıyoruz. Bu süreçte hepimize büyük görevler düşüyor. Vatandaşlarımız lütfen kurallara uysun, evlerinden çıkmasınlar." diye konuştu.

Hemşire Berna Çalık da salgının sona ererek ailesine kavuşacağı günü beklediğini ifade etti. Salgın ile mücadelenin henüz bitmediğinin altını çizen Çalık, vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu.

Kilis'te sağlık çalışanları yakınlarının bayramını telefonla kutladı

Kilis'te de sağlık çalışanları, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta karşılamanın burukluğunu yaşıyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, ailelerinden uzakta bir bayram geçiriyor.

Kilis Devlet Hastanesi çalışanları da uzak kaldıkları aileleriyle telefonla görüşerek, bayramlarını kutladı.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Derya Salkın, yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıldır sınır hattındaki kentte görevli olduğunu belirterek, "Sağlık çalışanları olarak ailemizden uzak bayram geçirmeye alışığız ama bu bayram daha farklı." dedi.

Osmaniye'de yaşayan anne ve babasının 65 yaş üzerinde olduğunu anlatan Salkın, şöyle devam etti:

"Onları korumak adına bir araya gelmiyoruz. Önemli olan onların ve tüm insanların sağlıklı olması. Akrabalarımla, ailemle, sevdiğim insanlarla sadece telefonla görüntülü görüşebiliyoruz, o da işte ne kadar yeterli olursa. Sabrediyoruz, bu dönem geçsin kimseye bir şey olmasın diye."

Ebe Emine Kaya da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu bayram, Isparta'da yaşayan ailesinin yanına gitmediğini söyledi.

Yakınlarıyla görüntülü görüşmeyle bayramlaştığını dile getiren Kaya, herkesin bayramını kutladı.

Hastanede tedavi gören bir hastanın yakını Şemsi Bülbül ise tüm sağlık personeline teşekkür ederek, "Allah razı olsun onlardan, tırnaklarına zarar gelmesin. Onların sayesinde ayaktayız." dedi.

Sağlık çalışanları aileleri ile sanal ortamda bayramlaştı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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