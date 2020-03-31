Sağlık Bakanlığı, 'tıbbi maske' kullanımı hakkında broşür yayınladı
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Sağlık Bakanlığı, 'tıbbi maske' kullanımı hakkında broşür yayınladı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı vatandaşları bilinçlendirme amacıyla Twitter hesabından broşürler yayınladı. Broşürlerde, tıbbi maskelerin kimler tarafından nasıl kullanılması gerektiği yer aldı.

31.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:50
Sağlık Bakanlığı, 'tıbbi maske' kullanımı hakkında broşür yayınladı

Sağlık Bakanlığı, ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısının 10.827 bin kişiye ulaşması sonrasında, vatandaşları salgına karşı bilinçlendirmeye devam ediyor. Bakanlık, bu hastalıkta tıbbi maske kullanımının yerine ve önemine ait bilgi içerikli broşürleri Twitter hesabından paylaştı.

VİRÜSÜN NASIL BULAŞTIĞI ANLATILDI

Bakanlık Twitter hesabından, 'Tıbbi maske nasıl kullanılır, kullanırken nelere dikkat edilmesi gerekir?' notu ile hazırlanan broşürleri paylaştı. Broşürlerde, koronavirüsün solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüs olduğu belirtildi. Virüsün ise hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireyler tarafından solunmasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaştığı kaydedildi.

MASKEYİ, KİMLER NE ZAMAN KULLANMALI?

Broşürde kimlerin tıbbi maske kullanması gerektiğine ilişkin, "Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı belirtilerinden birinin gelişmesi durumunda hemen tıbbi maske takarak, en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Koronavirüs hastalığı tanısı veya şüphesi olan bir kişinin bakımını yapıyorsanız mutlaka tıbbi maske takın. Ev izolasyonundayken çeşitli nedenlerle dışarı çıkmak zorunda kalırsanız evden çıkarken ve evin ortak alanlarını kullanırken mutlaka tıbbi maske takın." sözleri yer aldı.

TAKILAN MASKEDE HAVA GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEMELİ

Bakanlık tarafından paylaşılan broşürlerde, maskenin nasıl kullanıldığı fotoğraflar ile anlatıldı. Kullanım şekli, ''Maskeyi takmadan önce eller en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkanır. Maske; katlı kısmı dış tarafta kalacak, üst taraftaki metal şerit burun köprüsünün üzerine gelecek şekilde takılır. Maske lastikli ise maskenin yanlarındaki lastikler kulak kepçesinden geçirilerek takılır. Maske ipli ise maskenin üst kenarlarındaki ipler kulakların üstünden geçirilerek başın arka kısmında bağlanır, alt kenarındaki ipler ensede bağlanır. Maskenin üst tarafındaki metal şerit burun köprüsünün üzerine hafifçe bastırılarak yerleştirilir. Maske burun, ağız ve çeneyi tamamen kapatacak, kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde takılır." cümleleriyle ifade edildi.

Kaynak: DHA

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